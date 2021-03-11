Özel okullar iflas bayrağını çekmeye başladı...

1 yılı aşkın süredir devam eden pandemi, en çok eğitimi etkiledi. Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılını aksaklıklarla sürdürüyor.

15 Şubat itibariyle okulların kademeli ve seyrek sınıflarla açılması özel okulları heyecanlandırdı. Ancak vakaların yeniden artması nedeniyle uzaktan eğitime tekrar bir dönüş olması bekleniyor.

Özel okullar yüz yüze eğitimlere tekrar bir aranın verilmesini akla dahi gelinsin istenmiyor.

Uzaktan eğitim dönemi herkes için zorlu geçse de özel okullarda bu süreç daha da sıkıntılı oldu diyebiliriz.

Bazı özel okullar kapandı. Yüz yüze eğitime tekrar geçilmesi halinde bu sayının daha da artacağı öngörülüyor. Ancak tek problem bu değil. Benzer bir durum öğrencileri de büyük oranda etkileyecek. Hem eğitim hem de ekonomik anlamda okulların tekrar uzaktan eğitime dönmesi kaygı verici.