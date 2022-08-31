(ÖZEL) Müşteriler talep etti, taksiciler kullanıma sundu

Taksilerde, müşteriye ve şoföre ödeme kolaylığı sağlayan, ilk olarak İstanbul ve Ankara’da uygulamaya koyulan post cihazı kullanımı Eskişehir’de de yaygınlaşıyor.

Pandemi süreciyle birlikte son zamanlarda, nakit taşıma alışkanlığı git gide azalıyor. Her sektörde olduğu gibi taksiciler de döneme ayak uydurarak, müşterilerin istekleri doğrultusunda değişime gidiyor. İlk olarak İstanbul ve Ankara’da kullanıma sunulan ve müşteriler tarafından oldukça beğenilen takside post cihazı uygulaması Eskişehir taksilerinde de kullanılmaya başladı. Uygulama sayesinde yolcular, kredi ya da banka kartları ile ödemelerini kolayca yapabiliyor. Taksilerde yaygınlaşmaya başlayan post cihazları, iki taraf için de avantajlı bir uygulama olarak öne çıkıyor.

“Bizim sektörümüz hizmet sektörü, vatandaş bunu soruyor ve istiyor”

Eskişehir’de yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Ferat Akçalı, şehrin ilk post cihazı kullanan taksilerden biri olduğunu söyledi. Müşterilerin istekleri doğrultusunda, post cihazı kullanmaya başladığını söyleyen Akçalı, “Kredi kartı ya da banka kartı hayatımızın olmazsa olmazı arasına girdi artık. Bugünlerde en ufak şeylerde bile kart geçiyoruz. Nakit taşıma olayı bitmeye başladı artık. Bizim şehrimizde de öğrenci çok, onlar alışverişlerini kartla yapıyor. Vatandaş, kartla yaşamaya alıştı. Biz bankayla çalışıyoruz direkt, şirketle değil. Taksiler kartla ödemeye uygun olduğu için de herkes kullanmaya başladı. Bizim sektörümüz hizmet sektörü, vatandaş bunu soruyor ve istiyor” dedi.

“Taksimetreye göre 2-3 lira işlem ücreti ekleniyor”

Taksiciliğe yeni başladığını söyleyen Hasan Kurt, post cihazının geç kalınmış bir gelişme olduğundan bahsetti. Diğer şehirlerden gelen müşterilerin, Eskişehir’deki taksilerde post cihazı olmamasını garipsediğini söyleyen Kurt, artık iki tarafın da rahat edeceğini belirtti. Kurt şu ifadeleri kullandı;

“Daha önce İstanbul, Ankara gibi diğer şehirlerde kullanılıyordu. Özellikle oradan gelen yolcular post soruyorlar, hatta birçoğu alışkın değil direkt kart uzatıyor. Biz, ‘Post cihazı yok’ deyince bir gariplik oluyordu. Artık biz de post cihazı kullanıyoruz, müşteriler de memnun oluyorlar. İki taraf için de iyi bir gelişme. Ödeme kolaylığı oluyor, hızlandırıyor. Kesilen vergi çok düşün bir ücret, müşteriler zaten onu kabulleniyor. Taksimetreye göre 2-3 lira işlem ücreti ekleniyor. Pandemi döneminde insanlar, temassız özelliğine çok alıştı. Devamlı duraktan binen müşteriler bile kart soruyor artık. Biz de iyi tepki alıyoruz, olumlu oluyor“