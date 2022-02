(Özel) Meslekî yeterlilik belgesi teşviki kanunlaşmalı

Türkiye’de 2015 yılından beri verilen meslekî yeterlilik belgeleri sayesinde iş kazaları yüzde 25 önlenirken, biten devlet teşvikinin her kişiye bir kereye mahsus olmak üzere kanunlaştırılması bekleniyor.

Türkiye’de 2015 yılından beri meslekî yeterlilik belgesi, akredite kurumlar aracılığı ile veriliyor. Cumhurbaşkanlığı onayıyla belge alması mecburi mesleklerin sayısı 204 olurken, belgeyi alan çalışanların da iş kazası oranında yüzde 25 azalma görüldü. Belgelendirme Kuruluşları Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, “Meslekî yeterlilik belgesi, Türk insanını, Türk işçisini vasıflı hale getirmektedir. Böylece Türk insanı, Türkiye’de çalışma ortamı bulabildiği gibi, yurt dışından da teklifler alabiliyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi olan kişiler, olmayan kişilere oranla yüzde 25 daha az iş kazasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Bu da Mesleki Yeterlilik Belgesinin iş hayatında ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi, doğru işin doğru kişiler tarafından yapılmasını sağlamakla birlikte istihdamın ve üretimin de gelişmesine destek vermektedir” dedi.

2015 yılından 31 Aralık 2021 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgeleri teşvik kapsamında verildiğini belirten Kutlu, “Ancak son 2 yıldır korona virüs sebebiyle, fabrikalarda sınav ortamının oluşmaması, iller arasında kısıtlama ve sokağa çıkma yasaklarıyla yeterince teşvikten çalışanlar faydalanamamıştır. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sınavlara talep yok. Bizler biran önce bu teşvikin uzatılmasını, hatta teşvikin belli bir süre değil, süresiz uzatılmasını talep ediyoruz. Süresiz uzatılmasını istememizin sebebi ise, her Türk insanının bir defaya mahsus olmak üzere bu belgeyi alabiliyor. 18 yaşından küçük olanlar, ya da şu anda mesleklerinde zorunluluk olmayan çalışanlar, bu Mesleki Yeterlilik Belgesini ihtiyaçları olduğu zaman almalarının imkânları da olmalı. Çünkü bu her Türk insanının hakkı diye düşünüyoruz. Teşvikin bir defaya mahsus her vatandaşa olduğu zaman insanların da ilerleyen yıllardaki hak kaybı ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.

Türkiye’de şu anda bine yakın meslek standardı oluşturulduğunu belirten Kutlu, “204 meslekte ise belge zorunluluğu var. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar çalışamıyorlar. Ancak, her Türk vatandaşına bir belge teşviki var. İkinci belgeyi talep etmeleri halinde kendi imkânlarıyla almaları da mümkündür. Özellikle bize yurt dışından Türkiye’ye gelip belgelendirme için talepler ortaya çıkıyor. Çünkü vermiş olduğumuz Mesleki Yeterlilik Belgesinde TÜRKAK logosu var. Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Avrupa Akreditasyon Birliği (EA), Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC)’ın tam üyesi konumundadır. Bundan dolayı oralarda geçerli olan belgeyi biz buradan temin etmiş oluyoruz. En önemli noktamızda bizim Türk insanının bir planlama doğrultusunda yurt dışında çalışma imkânı bulabilmenin yanı sıra, kendini geliştirebilmektedir. Bunların yanı sıra, oturma ve çalışma iznini de rahatlıkla alabilmektedir” şeklinde konuştu.

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Belgesi bir defaya mahsus olmak üzere teşvik kapsamında ücretsiz verilmelidir. İhtiyaç olduğunda ise vatandaşların kendi veya şirketi bu belge ücretini karşılamalıdır. Burada da bir süre olmaksızın her Türk vatandaşına bir hak tanınmalıdır. Bunun da kanunlaşmasını talep ediyoruz. Türkiye’de 277 tane farklı illerde yetkilendirme kuruluşu var. Bu kuruluşlarda yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Teşvik devam etmez ise istihdam sağlanan kişiler yavaş yavaş bizlerden ayrılacak ve kimse bu belgeyi almak istemediği takdirde 10 yıllık bir emek de heba olmuş olacak” dedi.