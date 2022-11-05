(ÖZEL) LPG’li araç sahipleri dikkat

Kış mevsimine yaptığımız şu günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle LPG’li araçlarda oluşabilecek yüksek maliyetli arızalara karşı uyaran Emre Tezal, “Kış aylarına girmeden filtre bakımları çok önemli çünkü kışın yakıt daha sıvı oluyor ve bu yakıtlar daha çabuk filtreleri dolduruyor” dedi.

Hava sıcaklıklarında hissedilir derecede yaşanan düşüş, araçları da doğrudan etkiliyor. Özellikle gece saatlerinde 0 ile 1 derece seviyelerine düşen hava sıcaklıkları, araç yakıt sisteminde hortumlara doğrudan etki gösterebiliyor. Araç sistemlerinde kullanılan ürünlerin de zamanla oluşturduğu tahribat, düzenli kontroller yapılmadığı takdirde büyük ölçekli sorunları ortaya çıkarabiliyor. Birbirinden farklı nedenler sonucu oluşan tahribata yönelik özellikle kış aylarına giriş yapılırken araçların kontrolden geçmeleri çok büyük önem taşıyor. Yapılacak düşük maliyetli kontrollerin çok büyük problemlerin önüne geçtiğini belirten LPG ustası Emre Tezal, “300-400 liralık masraftan kaçarken minimum 6-7 bin, maksimumda 12 bin lira masraf çıkarır” dedi.

“Araç sürücülerinin kışa girmeden önce su kaçaklarını ve kontrollerini yaptırmaları gerekiyor”

Araçta yapılacak küçük kontroller sonucu düşük maliyetli onarımların büyük maliyetli arızaların önüne geçebileceğinin altını çizen LPG ustası Emre Tezal, şu ifadeleri kullandı:

“Antifrizler zamanla kauçuk hortumlara zarar veriyor. Su kaçakları meydan geliyor, havanın soğuması ile bu hortumlar sertleşiyor ve LPG hattında da bu hortumlar kullanıldığı için gaz ve su kaçakları sıkça başımıza geliyor. O yüzden araç sürücülerinin kışa girmeden önce su kaçaklarını ve kontrollerini yaptırmaları kesinlikle gerekiyor. Su hortumları, T’ler ve kelepçeler değiştirilmeli. Eğer hortumlar sertleşmiş ya da kaçırma varsa bunların maliyeti 300-400 TL oluyor. Fakat bu kontroller zamanında yaptırılmaz ise araçta su kalmaz ve silindir kapak contaları yanar. Bu yanma gerçekleşirse 300-400 liralık masraftan kaçarken minimum 6-7 bin, maksimumda 12 bin lira masraf çıkarır. Filtrelerin bakımları çok önemli bir bakımdır. Tank içeresindeki ağır metal tozları veya yakıttaki propan ve bütandan kaynaklı yağlanmalar aracın enjektörlerine ve regülatörlerine zarar veriyor. Kış aylarına girmeden filtre bakımları çok önemli çünkü kışın yakıt daha sıvı oluyor ve bu yakıtlar daha çabuk filtreleri dolduruyor. Bir enjektörler veya regülatörün fiyatı bin, bin 500’den başlıyor.”