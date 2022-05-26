(Özel) Kapıdaki gıda krizi için çözüm üretimden geçiyor’

Rusya’nın Ukrayna işgali ve iklim krizi sebebiyle sarsılan tedarik zincirleri dünyanın çeşitli bölgelerinde kıtlık ve açlığı tetiklerken, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay ise konuyla ilgili, “Gıda krizinden daha az etkilenmek için üretime yönelmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, büyük miktarlarda tahıl ve diğer temel malların depolarda kalmasıyla yaklaşan küresel gıda krizini tetikledi ve hızlandırdı. Avrupa’nın en büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna savaş şartları sebebiyle tahıl sağlayamazken zaten küresel olarak zorlanan ekonomiler daha zorlu şartlar yaşamaya başladı. Buna eklenen iklim kriziyle birlikte ülkeler ekonomileri ve gıda tedariki için çareler aramaya başladı. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Başay da, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu cümlelere yer verdi;

“Bugün tüm dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelmiş durumda. Pandemi, iklim değişikliği, kuraklık, Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı gıda krizi noktasına getirmiştir. Hepimizin bildiği gibi Hindistan gıda ihracatını yasaklamış durumda. Gıda güvenliği dünyada şu anda ön planda yer alıyor. Gıda krizinden daha az etkilenmek için hepimizin üretime yönelmesi gerekiyor. Ekim ve dikim yaptığımız arazi miktarını artırmaya ihtiyacımız var. Ekilmeyen tarımsal alanları tekrar üretime kazandırmak zorundayız.”

Uludağ Üniversitesi olarak toprak seçimi, tohum ekim, bitki çoğaltım, bitki bakımı, hasat, depolama konuları ile ilgili, bugün kadar birçok öğrenci yetiştirdiklerini belirten Başay, öğrencilerini özellikle sonra yıllarda sektörde üretim yapan kişiler olmaya yönlendirdiğini sözlerine ekledi.