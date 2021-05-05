(Özel) İspanyol Enginarı Kazdağları’nı sevdi

Balıkesir Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde, alternatif ürün olarak üretimine başlanılan ve yerli türlere göre en az 5 kat daha fazla verim alınan İspanyol Enginarı, büyük ilgi görüyor. Tam kapanma sürecinde bölgedeki çiftçiler üretmeye devam ediyor.

Yaklaşık 3 yıldır bölgede dikilmeye başlayan toprak ve iklim şartları ile Kazdağlarına büyük bir uyum gösteren İspanyol Enginarı, yerli türlere göre ortalama 5 kat kadar fazla ürün veriyor. Yerli tür enginarlara göre bölgede daha uzun hasat ve ürün imkanı veren İspanyol Enginarı sezon boyunca tek bir bitkiden 40 enginara kadar ürün verebiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra emekli olan ve çiftçiliğe başlayan Ali Bağcıoğlu tam kapanma sürecinde de üretime aralıksız devam ediyor. 15-20 derece sıcaklıklarda verimin çok yüksek olduğunu ifade eden çiftçi Ali Bağcıoğlu, “Enginarımız hem iklimsel olarak, hemde bölgemizde Kazdağları’nın eteklerinde olmasından dolayı ekiliş şartlarına uygun bir enginar. Bu sebepten dolayı enginarımız burada daha iyi bir ürün veriyor. Özellikle Kazdağları’na yakın yerlerde de bu enginarın hem hasat süresi uzayacak, hem de meyvesi daha alımlı ve hacimli bir ürün verecektir. Onun için Kazdağı bölgesi, Yenice’nin köyleri, Edremit’in yüksek kesimleri mevcut enginar için uygundur” dedi.

İspanyol enginarının avantajlı bir tür olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, “Yerli cins enginarlarımız 20-25 günlük bir hasat ömrü ile 7-8 kadar bir enginar meyvesi vermekteydi. Bu İspanyol cinsi enginar hem ilk bahar ve sonbahar hasat için uygun olmakta hem de kök başına 20 ila 25 tane garanti meyve vermekte. Bu üretici için bir avantaj. Yerli cins enginarların hasat ömrü 20 ila 25 gün ile sınırlı olmakla beraber mevcut enginarımız 70 ila 75 gün arasında bir hasat ömrü bulunmakta. Bu da üretici için oldukça avantajlı.”