Özel İletişim Vergisi'ne zam: Yüzde 36,20'ye yükseldi!

Mobil operatörler ve internet servis sağlayıcılar tarafından sunulan iletişim hizmetleri için vatandaştan alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranı yüzde 36,20’ye çıktı. Bu sene yüzde 10 oranında uygulanan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 2022’de yüksek oranda zamlanacak.

Mobil operatörlerin sunduğu tüm konuşma, mesajlaşma, internet hizmetlerinden; TV platformlarından ve internet servis sağlayıcıları tarafından sunulan internet hizmetlerinden yüzde 36,20 oranında Özel İletişim Vergisi (ÖİV) alınacak. Bu vergi 2020 yılında yüzde 7,5 oranında, 2021 yılında ise yüzde 10 oranında uygulanmıştı. 1 Ocak 2022 itibariyle yüzde 36,20 olarak uygulanacak. Vergideki bu artış faturalara doğrudan zam olarak vatandaşa yansıyacak.

Yeni aboneliklerden alınan Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi ise 86 TL’den 117 TL’ye yükseldi. Yeni hat alacak abonelerin bu ücreti tek seferde veya 12 taksit şeklinde ödemesi gerekecek. Operatör değişikliğinde bu ücret talep edilmiyor.