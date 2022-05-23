(Özel) Hırsızlar, coğrafi işaretli enginar tarlalarına dadandı

Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi’nde coğrafi işaret tescilli enginar tarlalarına hırsızlar dadandı.

Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde yetişen coğrafi işaret tescilli enginarın bir buçuk ila iki ay sürecek hasadının başlamasının ardından tarlalara hırsızlar girdi. Hasanağa’ya özgü toprak, su, iklim gibi unsurların yanı sıra geleneksel tarım yöntemi ile üretilen şifa deposu enginar, büyüklüğü ve lezzeti bakımından da diğer bölgelerin enginarlarından ayrışıyor.

Hasanağa’da yaklaşık bin dönüm arazi üzerine ekili enginarların bu yılki fiyatı 12,5 liradan satılacak. Sadece Bursa değil, Türkiye’nin farklı yerlerinde de bilinen Hasanağa enginarı, bu yıl rekolte açısından da çiftçinin yüzünü güldürse de çiftçiler hırsızlardan dert yandı.

Hasanağa Mahalle Muhtarı Halil Turan, "Enginar hasadının başlamasıyla birlikte hırsızlık olayları da artmaya başladı. Fideler sökülüyor, enginar değerli olmasından tarlara hırsızlar giriyor ve üreticiye ciddi zararları oluyor. Ana kafadan, tırnağa kadar enginarlar çalınmaya başladı. Ben güvenlik güçlerinin bize destek olmalarını istiyorum” dedi.

Hasanağa Mahallesi’nde bin dönüm araziye enginar ekimi yapıldığını kaydeden Turan, “7-8 dönümlük tarladan hırsızlık olayları oldu. Devam etmesinden korkuyoruz. Geçen sene de oluyordu hırsızlık olayları ama bu sene biraz daha arttı. Fidenin sökülmesi, enginarların kafasını kesiyor. Bunu yaparken de büyük küçük demeden tarlaya girdiği zaman tamamını söküyor. 4-5 dönüm başka bir tarlaya da hırsız girdi. 3 bin fide sökülmüş. Bu fidelerin sökülmesi, enginar büyüdüğü zaman da yana yatması anlamına geliyor. Bu söz ettiğim arazi içerisinde 60-70 bin lira kadar zarar oluştu. Hırsızı da biz yakaladık ve güvenlik güçlerine teslim ettik” şeklinde konuştu.

Gündüz vakti hırsızların bunu yaptığını belirten mahalle muhtarı Halil Turan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bursa istikametinden mahalleye doğru geliyordum. Tarlaya baktım ve birisini gördüm. Kenardaki fideleri söküyorlardı. Ne yaptıklarını sorduğumda ‘Fideleri söküyorum, zarar vermiyorum’ diye cevap verdi. Fidelerden bize turşu yapacağını söyledi. O fideler sökülünce zaten enginar yan yatıyor ve verim olmuyor. Enginar bir buçuk metre olduğunda onu altındaki fideler tutuyor” ifadelerini kullandı.