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(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi. 12 TL ile 75 TL arasında satışa sunulan hurmada, vatandaşlar en çok fiyatı en düşük olan hurmayı tercih ediyor.

Ekonomi 13.04.2021, 12:44
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(Özel Haber) İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma satışları hareketlendi. 12 TL ile 75 TL arasında satışa sunulan hurmada, vatandaşlar en çok fiyatı en düşük olan hurmayı tercih ediyor.

Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan hurmanın satışları hareketlendi. Cezayir hurması 20 lira, İran hurması 12 lira, Tunus hurması ise 75 liradan satışa sunuluyor.

Hurma satışları hareketlendi

Saraçlar Caddesi’ndeki kuruyemişçi Hakan Çakıcı, hurma satışlarının da hareketlendiğini belirterek, vatandaşların genellikle fiyatı uygun olan hurmayı tercih ettiğini söyledi.
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