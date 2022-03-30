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(Özel) Geleceğin kadın baklava ustaları yetişiyor

Türkiye’nin en bilinir tatlılarından baklava yapımını Bursa’da meslek lisesinin kız öğrencileri öğreniyor. Yapılan bu protokol ile kadın baklava ustalarının sayısının artması hedefleniyor.

Ekonomi 30.03.2022, 09:54
(Özel) Geleceğin kadın baklava ustaları yetişiyor

Türkiye’nin en bilinir tatlılarından baklava yapımını Bursa’da meslek lisesinin kız öğrencileri öğreniyor. Yapılan bu protokol ile kadın baklava ustalarının sayısının artması hedefleniyor.

Osmangazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü’nde okuyan öğrenciler baklava yapımını öğrendi.

Bir baklava firması ile tamamı kız öğrencilerin eğitim gördüğü okul arasında yapılan protokol çerçevesinde kadın baklava ustalarının sayısının arttırılması hedefleniyor. 10’uncu sınıf öğrencileri, uygulamalı eğitim aldıkları sınıfta baklava ustaları İmdat Tekin ve Arif Aslan tarafından baklavanın püf noktalarını öğrendiler.

Kısa bir teorik bilgilendirmenin ardından kolları sıvayan öğrenciler, önce elde ettikleri hamuru açtı ve ardından tepsilere tek tek dizildi. Tereyağı ve cevizin eklenmesinin ardından baklavayı eşit boylarda kesen öğrenciler, tepsileri fırına verdiler. Fırından çıkan baklavaya önceden hazırladıkları şerbeti döken öğrenciler, ustalardan tam not aldı.

Kadın baklavacıların yetişmesi için bu sosyal sorumluluk projesine öncülük eden baklava firması sahibi İmdat Tekin, “Kızımın bir sorusu ile bende bu düşünce oluştu. Düşündüğüm zaman gerçekten kadın ustaların az olduğunun farkına vardım. Tabii ki bu mesleği icra eden kadın ustalarımızda vardır, fakat erkek ustaların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Geleceğimiz olan kız çocuklarımız, geleceğin anneleri, yuva kurdukları zaman, eşlerinin ellerine bakmadan, yaşamaları için baklavacılık mesleğini rahat bir şekilde yapabilirler. Günümüzde her alanda faal olarak gördüğümüz kadınlarımız neden baklavacılık mesleğini yapmasınlar? Ben bir işletme sahibi olarak, bu mesleği yapan kadın bir işletmeci göremedim. Şu an bizim çocuklarımız bu okulda farkı alanlarda birçok eğitim veriliyor. Biz de buna ek olarak neden baklavacılığı da öğrenmesinler diye düşündük. Bunun için kız çocuklarımıza meslek edindirmek anlamında 5 ayaklı bir protokol imzaladık. Bugün birinci ayağını yaptık. Daha sonrasında ise firmamıza gelecekler ve en büyük projemiz de okulumuzla, öğrencilerimizle birlikte istişare ederek Bursa’mıza özgü bir baklava üreteceğiz” dedi.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ahmet Azizoğlu, “Biz burada bütün öğrencilerimize elimizden geldiğince bu mesleğin bütün inceliklerini öğretmeye çalışıyoruz. Okul ortamında ne kadar yaparsak yapalım işletmeye ve uygulamaya dökülmediği sürece kalıcı öğrenmeler olmuyor. Bu sayede okulumuzda yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde öğrencilerimiz burada baklavayı ustalarının elinden öğrenerek ustalarının vesilesiyle öğrenerek ilerleyen hayatlarında baklavayı kendi iş hayatında girişimcilik fikirleriyle geliştirip farklı yerlerde kullanabilirler. Okulumuzun tamamı kız öğrencilerden oluşuyor. Biz de bu programla kız öğrencilerimizin baklava alanına yönelmelerini istedik. Baklava sektörü erkek egemen bir sektör” şeklinde konuştu.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Büşra Neşe Dikilitaş, “Eğitimde bizim amacımız hem kızlarımızı baklavacılık mesleğini yapabileceklerini göstermek, hem de bu mesleği devam ettirmek. Çünkü baklavacılık mesleği icra eden kişiler azaldı. Bizim bu mesleğin devamı için attığımız ilk adım oldu. Kızlarımız bugün ilk defa baklava ile tanıştılar, ilk defa baklava hamurunu öğrendiler, ilk defa hamur açmayı denediler. Onlar için güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Kendi alanlarında, baklavacılık alanında ilerleyebilirler. Bizim amacımız, onlara bitmekte olan bir mesleği aktarabilmek. Bizim alanımız kadınlara yönelik, kız çocuklarımıza yönelik eğitim veriyoruz. Baklavacılık mesleği denildiğinde akla gelen ilk şey, bu mesleği erkeklerin yapabileceği geliyor ama aslında bu durum böyle değil. Bugün burada kızlarımız kendi güçlerini deneyerek kendi potansiyellerini ölçerek bunun kadın eliyle de daha düzgün yapılabileceğini göstermiş oldular” ifadelerini kullandı.

Okulun öğrencilerinden Kevser Tekin, piyasada kadın baklava ustalarının olmadığını ve bu durumu baklava ustası babasına ilettiğini belirterek, “Öğretmelerimizle ve baklava ustaları ile baklava yapmayı öğrendik. İlerdeki hedefim de pastacılık. Pastane açarak pasta ve baklava çeşitleri üzerine çalışmak istiyorum” şeklinde konuştu.

10’uncu sınıf öğrencisi Nilay Eren, “Bugün baklava ustalarıyla birlikte baklava yaptık, gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İlk defa böyle bir faaliyet gerçekleştirdik bundan dolayı çok heyecanlandık. Baklava ve tatlı ürünlerinde kendimi geliştirmeyi hedefliyorum çünkü kariyerimi bu yönde çiziyorum” dedi.

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