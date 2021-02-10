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(Özel) Gastronomi kentinden fıstık gibi müjde

Gastronomi kenti Gaziantep’te fıstıkçılar 2 yıl boyunca hiç fıstık olmasa bile ellerinde Türkiye’ye yetecek kadar fıstık stokunun bulunduğunu söyledi.

Ekonomi 10.02.2021, 10:59
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(Özel) Gastronomi kentinden fıstık gibi müjde

Gastronomi kenti Gaziantep’te fıstıkçılar 2 yıl boyunca hiç fıstık olmasa bile ellerinde Türkiye’ye yetecek kadar fıstık stokunun bulunduğunu söyledi.

Fıstığıyla meşhur Gaziantep’te fıstık satışı gerçekleştiren işletmeler, kurak geçen yıl nedeniyle önümüzdeki süreçte fıstık rekoltesinin düşeceği ve fıstığın zamlanacağı yönündeki endişeleri bitirecek müjdeli haberi verdi. Gaziantepli fıstıkçılar, 2 yıl boyunca hiç fıstık yetişmese bile ellerinde tüm Türkiye’ye yetecek kadar fıstık stokunun bulunduğunu söyledi. Yıllardır Nizip fıstık halinde fıstık esnafı olarak faaliyet gösteren Atilla Demir, fıstığın geçen sene çok yüksek rekolte verdiğini ve pandemi dolayısıyla çok fazla satamadıklarını belirterek, ellerinde 2 yıl yetecek fıstık stokunun bulunduğunu söyledi.

“2 yıl boyunca Türkiye’ye yetecek kadar fıstık var”

Nizip fıstık halinde faaliyet gösteren Zerova Gıda’nın sahibi Atilla Demir, “Geçen sene fıstıkta bereket senesiydi. İnşallah bu sene de yüzde 30 rekolte bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla satışta eksiklik var gene de iyi durumdayız. Geçen sene var yılının üstünde bir rekolte aldık. Köylülerden aldığımız bilgilere göre bu sene yok yılı olmasına rağmen yine de iyi bir rekolte bekleniyor. 2018 yılında 250 bin ton rekolte vardı Türkiye’de bu sene ise 400 bine yakın rekolte vardı. Buda 2018’e göre 2 kat artmış. Bunun üzerine pandemiyi de koyarsak fıstıklar önceki yıllara göre çok satılmadı. Bunun anlamı da fıstığın stokta kaldığıdır. Yani fıstık 2 yıl boyunca olmasa bile 400 bin ton rekoltenin çoğu stokta kaldığı için 2 sene yetecek kadar fıstığımız mevcuttur” dedi.

“En pahalı fıstık baklavalık olan”

En pahalı fıstığın baklavalık fıstık olduğunu ifade eden Demir, “Baklavalık fıstık fiyatlarımız kilosu 150-160 TL arası baklavalık fıstık biraz daha ince oluyor dış kabuğu beyaz oluyor. Baklavalık fıstığın randımanı düştüğü için fiyatı öbürlerine göre yüksek oluyor” şeklinde konuştu.

“Lisanslı depoculuk önemli”

Lisanslı depoculuğun faaliyete girdiğini ifade eden Demir, “Devlet 2020 yılında yeni bir lisanslı depoculuk Antep fıstığına ekledi. Gaziantep Ticaret Borsası buna öncülük yaptı. Birkaç ay önce faaliyete girdi. Biz de lisanslı depo için ilk başvurumuzu yaptık. Allah’ın izniyle birkaç ay sonra bizde de faaliyete geçecek. Bu bizim faturaya ulaşmamıza neden olacak. köylünün malı emin ellerde olacak, devlet garantisi olacak. İnsanlar elektronik senet ortamında fıstık alıp satabilecek. Köylü kendi ürünü üzerinden kredi kullanabilecek” diye konuştu.
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