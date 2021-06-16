(ÖZEL) Eynal domatesine coğrafi işaret başvurusu

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın, Eynal Kaplıcaları bölgesindeki jeotermal ısıtmalı seralarda yetiştirilen domates için, coğrafi işaret başvurusu yapıldığı bildirildi.

Topraksız seralarda Bambus arıları ile tozlaşması yapılarak organik olarak üretilen Eynal domatesinin Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Balıkesir’deki bayilere gönderildiği ve lezzetiyle kalitesinin ülke sınırlarını aştığı belirtildi.

Domatesi üreticisi Canip İlivan, Eynal domatesinin kalite açısından Türkiye genelinde aranır bir lezzet haline geldiğini ifade etti. İlivan “ Önceleri tarladan yetiştirdiğimiz domateslerin kokusu, şu anda ürettiğimiz domateslerde de var. Organik Eynal domatesini dalından koparıp kasaya yerleştiriyoruz ve tüketiciye ulaştırıyoruz” dedi.

Sera çalışanı Zuhal Aydoğmuş, 5 yıldan bu yana serada işçi olarak çalışıp, ailesine ekonomik katkıda bulunduğunu ifade etti.

Parekende olarak istenen Eynal domatesi siparişlerini ve talepleri karşıladıklarını söyleyen iş insanı Canip İlivan, il dışına kargo ile domates gönderdiklerini ifade etti.

"Lezzet ve dayanıklılıkta kaliteyi yakaladık"

Simav 4 Eylül Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Öztürk, 800 rakımlı Simav’da, jeotermal enerji ile ısıtmalı domates üretimine 12 ay boyunca devam ettiklerini belirterek, pazardaki en büyük tutulma sebebinin Simav’a özgü bir lezzetinin ve dayanıklılığının olduğunu ifade etti. Başkan Öztürk, “Kooperatifimize ürünlerini teslim eden üreticilerimizin domatesleri standart aynı kalitededir, tek tip ürün dikimi yapıyoruz. Topraksız tarıma geçtiğimiz günden bu yana, hiçbir zaman kaliteden ödün vermedik, kaliteli bir bütünleşme sağladık. Gerek lezzet, gerekse dayanım açısından tüm ürünlerde aynı kaliteyi yakalamış bulunmaktayız. Üretim tekniklerimizi geliştirmek için yurt dışına teknik geziler düzenledik. Hollanda, İspanya ve İtalya gibi, bu alanda önde olan ülkelerde görmüş olduğumuz yeniliklerle üretim tekniklerindeki son gelişmeleri yakından takip ediyor ve buradaki üreticilerimize aktarıp, yolumuza devam ediyoruz. Eynal domatesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk” diye konuştu.

Eynal domatesini il dışına götüren araçların denetimini yapan Kooperatif Başkanı Hakan Öztürk, özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’deki lüks pazarlara Eynal domatesinin gönderildiğini belirtti.