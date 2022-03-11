(ÖZEL) Esnaf kurye modelinde bilinçli olan kazanıyor

İç Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyon Başkanı Onur Kocaoğlu, esnaf kurye modelinin artık kaçınılmazı haline geldiğini belirterek meslektaşlarını çalışma sistemi hakkında dikkatli olmaya çağırdı.

Hizmet sektöründe önemi artan kuryelik mesleğinde son zamanlara çalışma koşullarına bağlı olarak sorunlar yaşanıyor. Yaşanan sorunlar genellikle çalışma şartları ve ücret ile alakalı oldu. Son zamanlarda kuryeler, esnaf kurye ve SGK’lı çalışmak arasında fikir ayrılığı yaşıyor. Esnaf kurye modelinde bütün sorumluluk çalışana ait olurken, SGK’sını işletmenin yatırdığı modelde ise sabit ücretli olarak çalışılıyor. Esnaf kurye modelinde kuryenin cebine bol miktarda para girerken, sorumluluklar bu modelin eksi yönü olarak görünüyor.

“Esnaf kurye modeli bu sektörün artık kaçınılmazı”

Esnaf kurye çalışma modelinde işletme ve çalışanın masaya oturarak aynı paydada buluşulmasının avantajına değinen İç Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyon Başkanı Onur Kocaoğlu, bilinçsiz şekilde imzalanan sözleşmelerin kuryelerin başına dert olduğuna değindi. Üzerine iyi düşünülen bir sözleşme sonucunda iki tarafın da verimli bir şekilde çalışabileceğini ifade eden Onur Kocaoğlu, “Esnaf kurye modeli bu sektörün artık kaçınılmazı gibi. Artık şirketler bazı sorumluluklardan yırtmak için esnaf kurye modeline geçiyor. Bazı kurye arkadaşlar da SGK’lı olarak çalışmayı tercih ediyorlar. Esnaf kurye bilinçli bir şekilde uygulanırsa aslında güzel bir sistem. Ama şu anda şirketlerin kuryeleri baskıladığı için kötüymüş gibi algılanıyor, kuryenin çıkarları gözetmiyor ve zarar ettirebiliyor. İlk etapta esnaf kurye modelinde sağlık güvenceleri yok, kuryelerin kendi sağlık güvencelerini kendileri almak zorunda. Çoğunlukla kuryeler Bağ-Kur’larını dahi ödemiyor. Esnaf kurye modelinde kurye şartlar koyar, ama şu anda şirketlerin şartlarının geçerli olduğu sözleşmelerle çalıştıkları için çalışanlar sıkıntı yaşıyor. Devletin bir an önce bu işe el atması gerekiyor. Dernekler, federasyonlar ve konfederasyon olarak tüm kuryeleri bilinçlendirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.