(Özel) Dalında 2 lira, pazarda 15 lira

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 650 rakımlı Aşağı Çamlı kırsal mahallesinde kiraz hasadı başladı. Aşağı Çamlı Muhtarı Habip Kuter dededen kalma kiraz ağaçlarında üretime devam ettiklerini söylerken, dalında 2 lira olan kiraz pazarda 15 liradan satılıyor.

Bigadiç’in yüksek kesimlerinde yer alan Aşağı Çamlı kırsal mahallesinde görülen iklim gereği olgunlaşan kirazların toplanmasına başladı. Hemen her hanenin bahçesinde ve arazilerinde dededen kalma ağaçlarda süren hasatla kırsal mahalle sakinleri geçimlerini sağlıyor.

Aşağı Çamlı kırsal mahallesinin önemli geçim kaynaklarından birisi olan kiraz üretimi Haziran ayındaki yağışlar nedeniyle sekteye uğradı. Haziran yağışlarıyla ağaçta olgunlaşmayı bekleyen kirazlarda leke oluşturduğunu söyleyen Mahalle Muhtarı Habip Kuter, rekoltenin bu sene yarı yarıya düştüğünü söyledi. Dededen kalma ağaçlarda ürettikleri kirazın kilosunun 2-2,5 liraya sattıklarını söyleyen Habip Kuter, kirazı alan pazarcıların kırsal mahalleye gelerek bir gün kiraz toplamasını istedi. Hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu kırsal mahallede kiraz üretiminin zorluklarına değinen Habip Kuter, yılın 12 ayı kiraz bahçelerinde geçtiğini ifade etti.

Aşağı Çamlı Muhtarı Habip Kuter: “Deden kalma kiraz ağaçlarını aşıladık”

Aşağı Çamlı kırsal mahallesi Muhtarı Habip Kuter, “Mahallemizde genellikle kiraz ağırlıklı meyvecilik bulunmaktadır. Kiraz’ın getirisi

yüksek ama bir o kadar da götürüsü var, bakımı çok zor bir ağaç. Aralık ayında başlıyoruz bahara kadar ağaçların bordo bulamaçlarını, dip gübrelerini, kış gübrelerini veriyoruz. Bahar ayında da ağaçların budamasını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında yine bahar ayında attığımız gübreler var, onları da veriyoruz. Bahar aylarında kiraz ağaçları çiçek açmaya başladıktan sonra da artık ilaçlama süreci başlıyor. O yüzden kiraz ağacının bakımı çok zor. Ama meyvecilik bize dededen kalma olduğu için buna devam ediyoruz. Dedelerimizden kalan ağaçlar yerli ağaçlardı, onları aşıladık ve Napolyon kiraza çevirdik” diye konuştu.

“Mahallenin gençleri biziz ama kirazın bakımını artık yapamıyoruz”

Kiraz meyvesinin daha iyi şekilde değerlendirilmesi için destek beklediklerini söyleyen Mahalle Muhtarı Habip Kuter, kırsal mahalleden genç nüfusun göç etmesiyle meyveciliğin sona erme noktasına geldiğini söyledi. Kuter, “Mahalle olarak kirazımızın değerlendirilmesini istiyoruz. Pazarcıların eline kaldığımız zaman çık sıkıntı yaşıyoruz. Tabi onlar istedikleri şekilde fiyat veriyorlar, bu da bize yaramıyor. Ağaçların bakımı ağır olduğu için, maliyeti yüksek olduğu için aldığımız para emeğimizi korumuyor. Köyde gençlik de kalmadı, gençlik genelde şehire göçtü. Mahallenin en gençleri artık biziz, bizden genç artık yok. Bizde artık kirazın bakımını yapamıyoruz. Onun için cevizciliğe doğru dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yayla kirazı daha kaliteli oluyor”

Aşağı Çamlı kırsal mahallesinin rakımının yüksek olduğunu belirten Muhtar Habip Kuter, “Bulunduğumuz köy 600-650 metre rakıma sahip. Ama bununla bitmiyor, sizim 850 metre yüksekliğe çıkan yerde yaylalarımız var. O yaylalarda kiraz toplama 15-20 gün sonra ancak başlayacak. Tabi oraların kirazı biraz daha kaliteli ve verimli oluyor, yağmurdan etkilenmiyor. Mesela bu sene burada Haziran ayı sürekli yağışlı geçti ve kirazın bir kısmı çürüdü. Böyle olunca çürüyen kiraz da bizden gidiyor, kesemizden gidiyor. Onun için yaylanın kirazı daha değerleniyor” diye konuştu.

Mehmet Karaduman: “Kiraz pahalı diyenler gelip köyde kiraz toplasınlar”

Aşağı Çamlı kırsal mahallesine kiraz toplamak için Sındırgı’dan gelen Mehmet Karaduman, “Çocuklarım için burada kiraz topluyoruz. Bu sene kirazlarımız çok iyi ama 3-4 lira çok ucuza gidiyor. Pazarda, manavda pahalı diyenler gelsinler kendileri kiraz toplasınlar ki zorlukları görsünler. Bizköyün orta yerinde, kayaların dibinde, merdivenlerin tepesinde o sıcakta kiraz topluyoruz. Pazarcılar 2-3 liradan kiraz alacağız diye bizimle uğraşıyorlar” diye konuştu.

Canfeda Kuter: “Kiraz yetiştirmek çok zor”

Muhtar Habip Kuter’in eşi Canfeda Kuter de kiraz yetiştirmenin ne kadar zor olduğunu ifade ederek, “Kirazlarımız oldu, onları topluyoruz. Kirazların bakımını eşimle birlikte yapıyoruz. Eşim kiraz bahçelerini aralıyor, kesiyor. Beraber diplerine gübre atıyoruz. Ağaçların arasını traktörle sürüyoruz, ilaçlıyoruz. Kirazın bakımını bu şekilde yapıyoruz. Allah’a şükür iyi gidiyor, topladığımız kirazı pazarcılara satıyoruz” dedi.