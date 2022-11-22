(ÖZEL) Çiftçi can suyu bekliyor

Eskişehir’de hububat ekilişlerini geçtiğimiz ay yapan çitçiler, can suyu beklerken Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, “Bu sene belki 25 yılın ortalamasında en düşük seviyede yağış alan sene oldu” dedi.

Eskişehir’de Ekim ayıyla birlikte çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturarak ekilişlerini gerçekleştirdi. Özellikle arpa ve buğday gibi hububat ekiminin yoğun olarak yapıldığı dönemin ardından tohumlara can suyu olacak yağmur beklenmeye başlandı. Ama ne yazık ki beklenen yağmurun henüz yağmaması çiftçileri düşündürürken, sulama imkânı olmayan kıraç alanlarda da seyrek çimlenemeye neden oldu. Seyrek çimlenmenin bu yıl verimi doğrudan etkilemesi bekleyen Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, konu hakkında konuştu.

“25 yılın ortalamasında en düşük yağış alan senesi oldu”

Yaklaşık bir aydır yağış alamadıklarının altını çizen Erdemli, durumun 25 yılın en düşük yağış seviyesi olduğuna dikkat çekti. Özellikle sulama imkânı olmayan kıraç arazilerdeki verim kaybına değinen Başkan Erdemli; “Ekim ayından bu tarafa yeterli yağış alamadık. Bu sene belki 25 yılın ortalamasında en düşük seviyede yağış alan sene oldu. Dolayısıyla ekinlerimizi ektiğimiz yerde yeteri kadar çimlenme olmadı, ekinlerimiz çıkmadı. Dolayısıyla bu tarlada olduğu gibi verim düşüklüğüne neden olacak. Bizim eski ihtiyarlar ekimde, ektiğimiz dönemde çıkış olursa yüzde elli bereket olur derlerdi. Şimdi biz yüzde elli bereketin biraz altındayız. İnşallah önümüzdeki günlerde yağmur olacak ama şimdi ileriki günlerde olan yağış bu zararın bir kısmını kapatacak. Niye derseniz çimlenme olmadı, az nemde çıkacak olanlar çıktı öteki çıkmayanlardan bir kısmı kurudu. Şu anda sulama imkânı yok, yağmuru bekliyoruz, yağmur da yeterli nemi sağlamadığı için burada bir eksiklik var. Bu eksikliğin sonucu önümüzdeki hasat döneminde belli olacak. Önümüzdeki hafta perşembe, cuma günü meteorolojiden yağış olacağının bilgisini aldık. Sulama imkânı olanların bir kısmı suladı, bir kısmı da sulama imkânı olmasına rağmen bu tarlada olduğu gibi sulamadı burayı. Niye derseniz sulama maliyeti fazla olduğu için maliyetini karşılaştırdığımız zaman ‘yağmur yağar, sulamayayım biraz masraf olacak’ olduğu için şu anda burası sulanmadı, aslında sulanabilirdi” dedi.

500 dönüm kıraç tarım arazisine hububat eken çiftçi Yusuf Cemal Yavuz ise şöyle konuştu;

“Arazide seyrek çimlenme var, bazı yerler yeşeriyor, bazı yerler kupkuru duruyor. Korkumuz, gübreyle karışık ekim yapıldığı için, çimlenme yaptığında kökünün kuru yere değip, ekinin kuruma yapmasıdır. Geçen sene bu zamanlar biraz daha iyiydi, yağış vardı. 500 dönüm, arpa buğday, kuru tarım bizim, tamamı kıraç.”