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(Özel) Çağla 7,5 TL’yi bulan satış fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdü

BAHARIN MÜJDECİSİ OLAN MEYVELERDEN ÇAĞLADA SEZONUNUN İLK HASADI DENİZLİ’DE SONA ERERKEN, BU YIL KİLOGRAM SATIŞ FİYATI 6-7,5 TL ARASINDA DEĞİŞEN ÇAĞLA ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. BU SENE İÇ PİYASA İLE İHRACATA YÖNELİK YAPILAN HASAT DÖNEMİNDE ÜRÜN REKOLTESİNİN YÜKSEK OLDUĞU DA AKTARILDI.

(Özel) Çağla 7,5 TL’yi bulan satış fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdü

BAHARIN MÜJDECİSİ OLAN MEYVELERDEN ÇAĞLADA SEZONUNUN İLK HASADI DENİZLİ’DE SONA ERERKEN, BU YIL KİLOGRAM SATIŞ FİYATI 6-7,5 TL ARASINDA DEĞİŞEN ÇAĞLA ÜRETİCİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ. BU SENE İÇ PİYASA İLE İHRACATA YÖNELİK YAPILAN HASAT DÖNEMİNDE ÜRÜN REKOLTESİNİN YÜKSEK OLDUĞU DA AKTARILDI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 10:26
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(Özel) Çağla 7,5 TL’yi bulan satış fiyatı ile üreticisinin yüzünü güldürdü

Baharın müjdecisi olan meyvelerden çağlada sezonunun ilk hasadı Denizli’de sona ererken, bu yıl kilogram satış fiyatı 6-7,5 TL arasında değişen çağla üreticisinin yüzünü güldürdü. Bu sene iç piyasa ile ihracata yönelik yapılan hasat döneminde ürün rekoltesinin yüksek olduğu da aktarıldı.

Denizli’de hava sıcaklığının son günlerde 20 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte çiçek açan ağaçlar meyve vermeye başladı. Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde badem ağaçlarında ilk hasat sona erdi. Denizli’de geçtiğimiz günlerde başlayan çağla sezonunun ilk hasadı bugün itibari ile sona eriyor.

Yaklaşık bin 200 badem ağacından yeşil çağla olarak 25 ton ürün elde ettiğini belirten Talad Özkan isimli üretici, “Şubat ayında organik gübre ile damlama usulü titiz bir şekilde bademlerimizi yetiştirmeye başlarız. Badem büyüdükten sonra hasada girdiğimiz zaman meyveleri toplarken tek tek titizlikle elle toplarız ve bunları da pazara yeşil çuvalların içerisine koyarak pazara göndeririz. Bu sene satış fiyatımız 7.5 TL’den başladı. 6.5 TL, 6 TL olarak devam ediyor. Bu haldeki ya da pazardaki duruma göre sezonumuz iyi gidiyor” dedi.

“Bin ağaçtan ortalama 25 ton yeşil çağla hasadı yaptık”

28 dönüm arazide 5 metrelik aralıklar ile dikilen bin 200 badem ağacı olduğunu söyleyen Özkan, “Ağaçların 200 tanesinde hastalık, kuruma durumları olabiliyor ortalama bin ağacımız var. Bin ağacımızdan ortalama 25 ton civarında yeşil çağla hasadı yaptık. Korona virüs hastalığı dolayısıyla işçilerimiz sabah araçlar ile 8 kişi şeklinde geliyor. Araziye geldiğimizde sabah 8’de başlarız, 15.30’da hasadımız sona eriyor ve pazarcılarımız gelir malları yükleriz ve hasadı böyle devam ettiriyoruz. Üretimimiz gayet güzel hatta bölge itibariyle Aydın ve İzmir illerine gönderiyoruz” dedi.

“Sofralık çağlada çok güzel bir mahsulü var”

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de, “Bademin yeşil olarak tüketilen sofralık çağla olarak bölgemizde bilinen adıyla bu ürünün hasadı var. Şu an itibariyle mevsimin ilk hasadında çağla olarak tabir ettiğimiz ürün hasadı, 28 dönümlük bir bahçe çok güzel de bir mahsulü var. Tabi elbette çiftçimizin burada gayreti de çok güzel, içinde bulunduğumuz hassas dönemde çalışanlarımız işverenimiz gerekli tedbirlerini almışlar. Sosyal izolasyon mesafesini dikkate alarak hasadı gerçekleştiriyorlar. Refah seviyesini yükselten, katma değeri yüksek bir ürün ferragnes (Tüplü aşılı badem) türü ve teksas çeşitleri var. Bunlar günü geldikçe hasat farklılıkları olmasına rağmen kendileri parti parti bu ürünün hasadını gerçekleştiriyorlar” şeklinde konuştu.

Çağla, diğer adıyla badem bahçelerinde 10 yıldır çalıştığını söyleyen işçi Fatma Yılmaz ise ağaçların yapraklarından dolayı zor olsa da iyi bir hasat dönemi geçirdiklerini kaydetti.

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