(Özel) Buğday üreticisinin yüzünü güldürüyor

Gaziantep’te kurak geçen kış aylarında baraj ve sondajlarla sulanan buğday tarlaları yeşillenerek çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye’nin buğday ambarı Güneydoğu’da bu sene birçok kentte yağmur yağmaması ve nisan ayının kurak geçmesi üreticileri endişelendirirken, Gaziantep’in tahıl ambarı olan Araban’da Ardıl Barajı ve sondajlarla sulanan tarlalarda durum tam tersine dönerek üreticiyi sevindirdi. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altın, bu sene buğdayın çok güzel göründüğünü belirtti. Altın, "Buğdayımız sert makarnalık buğdaydır. Maşallah bu sene buğdayımız çok güzeldir. Biz bu buğdayı tohum alt birliği için yetiştiriyoruz. Türkiye’nin her tarafına tohum göndereceğiz. İklimimiz uygun, buğdayımızın proteini çok yüksektir. Gaziantep’teki makarna üreticileri bu buğdaydan makarnalarını yapıyor. Buğdayımız 1’e 70 veriyor. 300 dönüm ektim, 200 ton verim bekliyorum inşallah” dedi.

Çiftçi Hasan Nohut ise, tarladaki ürünler açısından sezonun bereketli geçtiğini belirterek, buğdayı haziran ayında biçmeye başlayacaklarını kaydetti.