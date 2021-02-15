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(Özel) Bu balığın kuyruğu balıkçılara binler kazandırdı

MERSİN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı avlayarak, kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Mersinli balıkçılar, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak. Kuyrukları kısa süre içinde imha edeceklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek” dedi.

Ekonomi 15.02.2021, 09:24
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(Özel) Bu balığın kuyruğu balıkçılara binler kazandırdı

MERSİN (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı avlayarak, kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Mersinli balıkçılar, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak. Kuyrukları kısa süre içinde imha edeceklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek” dedi.

Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmeleri ve hatta ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık 2020’de bir tebliği yayınladı. Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında, balıkçılar 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, kurumlara teslim etti. Mersinli balıkçılar da aralık ayı boyunca avladıkları balon balıklarının kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Balıkçılara kuyruk başına 5 lira ödeme yapılacak, müdürlükte derin dondurucuda saklanan kuyruklar ise bir süre sonra imha edilecek.

“15 balıkçımızdan 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu geldi”

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, kuyruklarla ilgili yaptıkları çalışmaları İHA muhabirine anlattı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle denizlerin ısınmasıyla güneyin sıcak sularındaki bazı istilacı ve zararlı balıkların kuzeye doğru göç etmeye başladıklarını belirten Abalı, “Son birkaç yıldır da Akdeniz kıyılarında görülüyor. Özellikle balon balığı zehirlenmelere ve ölümlere neden oluyor. Bu amaçla bakanlığımız balon balığının avcılığıyla ilgili bir destekleme tebliği yayınladı. Aralık ayında yürürlüğe girmişti, biz de tüm balıkçılarımıza duyurmuştuk. Bu kapsamda da 15 balıkçımızdan 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu geldi. Bunların da desteklemesini yapıyoruz. Bakanlık olarak tane başına 5 TL destek veriyoruz” diye konuştu.

“Amaç, bu balığın popülasyonunun azaltmak”

Balon balığının tüketilmesi halinde ölümlere neden olduğunun altını çizen Abalı, “Amaç, bu balığın popülasyonunun azaltmak, aynı zamanda da balıkçılarımızı, tüketicilerimizi bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak. Bu tür bilinçlendirmeler yapmazsak ölümler olmaya devam edebilir. Balıkçı balığı yakalıyor, denize atmıyor, çünkü tane başı 5 TL önemli ve büyük bir destek, kuyruklarını bize getiriyor. Balıkçının getirdiği kuyrukları biz adet olarak teslim alıyoruz, onlara destekleme süresi bittikten sonra imha edeceğiz. Bu desteklemenin devam edeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kaçak avcılara 300 bin liraya yakın ceza kesildi”

Kurum olarak yaptıkları denetimlere ilişkin de bilgi veren Abalı, Mersin’in Akdeniz kıyısında 321 kilometre sahile sahip, denizciliğin ve balıkçılığın da yoğun olduğu bir kent olduğunu söyledi. Abalı, “Aynı zamanda bu kadar uzun bir sahilde kaçak avlanma da olabiliyor maalesef. Bu amaçla il ve ilçe müdürlüklerimizle denizde, denizden karaya çıkışta, karada, iç sularda ve satış yerlerinde yoğun bir denetim çalışması yürütüyoruz. Yıl boyunca yaptığımız denetimlerde ceza da kesiyoruz. 2020 yılında 18 adet serpme ağı, 22 adet asansör sistemi, bir adet tırıvırı, bir adet uzatma ağı, bir adet hayalet ağı, 2 adet pinter, 2 adet jenaratör, bir adet 5 metre kayık, bir adet kepçe, 2 adet elektrik kablosu, 1,5 tona yakın balık ve benzeri kaçak avlanma aparatlarına el koyduk. Aynı zamanda 300 bin TL’ye yakın idari yaptırım cezası kesildi. Tekneye el koyduk. Ele geçirdiğimiz ağları da hayvanat bahçesine veriyoruz. Oradaki yaban hayvanlarının bakımında, etraflarının çevrilmesinde kullanılmakta. O ağlar da boşa gitmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve su ürünleri denetim elemanlarımızla birlikte yoğun bir denetim çalışması yürütmekteyiz” dedi.

Bu denetimleri, denizlerdeki sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yaptıklarını belirten Abalı, balıkçıların belirlenen kurallar, yönetmelikler ve kanunlar kapsamında avlanmaları uyarısında bulunarak, şunları söyledi:

“Tek isteğimiz, sezon kapanıncaya kadar balıkçılarımızın bizim kontrolümüzde bakanlığımızın belirlediği kurallarda avlanma yapmaları. Kaçak avcılığın önüne geçmek için zaten diğer güvenlik kurumlarımızla birlikte çalışmaktayız. Yeri geliyor drone ile de kaçak avlanan balıkçı peşinde koşuyoruz. Dolayısıyla avlanmamalarını tavsiye ediyoruz.”
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