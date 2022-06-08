(ÖZEL) Bilecik’te 30 yıldır kurulan ’Kiraz Borsası’

Bilecik’in Deresakarı köyünde yetiştirilen kirazlar, yoğun ilgi dolayısıyla 30 yıldır kurulan ve ’Kiraz Borsası’ diye tabir edilen hâlde çiftçiler tarafından açık artırmayla satışa sunuluyor. Hem alıcılar hem de satıcılar hâlin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sakarya Irmağı havzasında bulunduğu için mikroklima iklime sahip Deresakarı köyünde yetişen ’Napolyon’ ve ’Hasan Kazak’ cinsi sezonun ilk kirazlarını almak İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Adapazarı gibi çevre illerden gelen alıcılar birbiriyle kısasıya yarıştı. Bu sene üreticisinin yüzünü güldüren ve yaklaşık 600 ton rekolte beklenen kirazların ’Kiraz Borsası’ diye tabir edilen halde satışı öğlen 12’de sonlanıyor. Ortalama 5 kilogram ağırlığındaki kasasına yaklaşık 17-25 lira biçtiği kirazlar yurdun birçok bölgesine gönderiliyor.

"Bugün 18 liraya, dün 29 buçuğa verdim"

Kiraz üreticisi Hasan Hüseyin Şahin, bu sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "Allah bereket versin, bazı gün iyi oluyor, bazı gün biraz daha fazla oluyor. Bugün 18 liraya verdim. Dün 29 buçuğa verdim, bugün 18. Nasip, yarın 30’a çıkar, bu iş böyle. Fiyatlar geçen seneye göre biraz fırladı. Geçen sene ilkten 15 liraydı, 8’e düştü, 7’ye düştü" dedi.

"Burada 17 liraya verdiği kirazın büyükşehirlerde 35 liradan satıldığı görünce üzülüyor"

Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi Başkanı İsmail Çam, 30 yıldır köyde açık arttırma usulüyle kiraz satıldığını anlatarak, "Müşterinin yoğunluğu göre fiyatların belirleniyor. Buradaki kirazlar açık artırma sonrası İstanbul’a gidiyor, Eskişehir’e gidiyor, Adapazarı’na gidiyor, Kocaeli’ne gidiyor. Her tarafa gidiyor yani. Bugünkü en yüksek fiyat aşağı yukarı 17-18 lira. Adam burada 17 liraya verdiği kirazın büyükşehirlerde 35 liraya satıldığı görünce üzülüyor, emeğinin boşa gittiğini zannediyor. Ben kooperatif başkanıyım ben devamlı burada müşteriye de, alıcıya da, satıcıya da yardımcı olmaya çalışıyorum" dedi.

"Fiyatlar noktasında inişli çıkışlı bir grafik gözüküyor, ama ortalaması 20-25 lira şeklinde gidiyor"

Kiraz üreticisi İsmail Cinoğlu ise, bu yıl verimin hava koşullarından dolayı az olduğunu anlatarak, "Geçen hafta başlayan erkenci dediğimiz kirazlarla beraber gelen süreç bugün Napolyon, Hasan Kazak dediğimiz modellerle beraber devam ediyor. Bu sene Napolyon cinsi kirazların sıcak-soğuk mevsiminin birkaç gün sert geçmesi sebebiyle geçen senelere göre verimin daha az olduğu söyleniyor. Tabii ki Allah onun da bereketini veriyor. Fiyatlar noktasında inişli çıkışlı bir grafik gözüküyor, ama ortalaması 20-25 lira şeklinde gidiyor. Bu biraz daha sezon sonuna doğru 10 ile 20 arası helalde süreci tamamlar" dedi.

Öte yandan Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi önünde hem alıcılar hem de satıcıların uzun kuyruklar oluşturarak saatlerce bekledikleri görüldü.