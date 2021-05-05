(ÖZEL) Antalya halinde semt pazarı hareketliliği başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından 8 ve 15 Mayıs tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında pazar yerlerinin açık olmasına yönelik karar alınmasının ardından örtü altı üretim üssü Antalya’da hareketlilik başladı. Hale gelen ürünler tek tek özenle paketlenerek büyükşehirlere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilecek, (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına ise izin verilmeyecek.

Antalya halinde hareketlilik başladı

Bakanlık tarafından alınan kararın ardından gözler Türkiye’nin en fazla örtü altı üretim merkezi Antalya’ya çevrildi. Alınan karar doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal’inde hareketlilik olduğu görüldü. Sabah saatlerinde ürünlerini hale getiren çiftçiler zaman zaman yoğunluk oluşturdu. Çiftçilerin kamyonetlerinden indirilen ürünler, işçiler tarafından tek tek özenle işlenerek paketlendi. Paketlenerek kamyonlara yüklenen ürünler, cumartesi günü büyükşehirlerde satışa sunulmak üzere şimdiden yola çıkmaya başladı. Hal içerisinde yaşanan hareketlilik havadan drone kamerasına da yansıdı.

Pazarları dağıtalım önerisi

Hale toplanarak gelen sebzeyi bekletme şanslarının olmadığını belirten Antalya Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yücel, “Günü gelen sebze de toplanmak zorunda. Biz pazarların kapalı olmasını pek doğru bulmuyoruz. Toplanan ürünlerin yüzde 40’ı pazarlarda satılıyor. Salatalık bugün halde 1 TL’den satılıyor. Marketlerde ise 6 TL olduğunu görüyoruz. Fahiş fiyata marketlerde satılıyor. Pazarların kalabalığını azaltabiliriz. Bir pazarda 100 tane pazarcı varsa bunu mahalle aralarına dağıtarak üçer beşer grup halinde önlem almış oluruz. Millet markete gider gibi pazara gitmiş olur. Bu durumda kimse zor durumda kalmaz. Pazarlarda tüketicilerimiz daha ucuza yiyebilir. Pazarların dağıtılması daha iyi olur. Açık havada herkes alışverişini yapar” açıklamasını yaptı.

Uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirten Ersin Ercan, “Pazarların açılması bizi bir nebze olsun iyi etkileyecek. Şuanda satılmıyor. Yarın yarından sonra daha net belli olur. Patlıcanı pandemiden önce 3 liraya veriyorduk şimdi 1.5 liraya falan veriyoruz” dedi.