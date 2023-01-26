Özdemir, “Vasıfsız istihdam oranının yüzde 85’ini yine tekstil”

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 7. Meslek Komitesi Başkanı Ufuk Özdemir, “Tekstil sektörü ülkemiz için önemli. Düzce olarak sektörümüzün bölgesel teşvik noktasında sektör bazlı en az 5. bölge teşviki verilmesini istiyoruz” dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, tekstil ürünleri imalatı ve satışı yapan 7. meslek komitesiyle bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Erdoğan Bıyık, tekstil sektörünün istidama katkısının büyük olduğunu belirterek “Türkiye 2022 yılında 10.4 milyar dolarlık tekstil ve tekstil hammaddeleri, 21.2 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye’den iki yüzden fazla ülkeye tekstil ihracatı yapmaktadır. Ekonomimiz içinde en yüksek ikinci paya sahip ve üretim-ihracat bakımından tüm endüstri dalları arasında, otomotiv sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır. İhracatta ve istihdam oluşturma konusunda tekstil sektörünün gücü tartışılmaz bir gerçektir. Özellikle kadın istihdamı konusunda tekstil sektörünün rakibi yoktur. Bu denli değerli ve önemli bir sektörde son zamanlarda ciddi yapısal sorunlar ile karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz” dedi.

“Düzce’de 2 bin 500 kişi işten çıkartıldı”

Tekstil ürünleri imalatı ve satışı yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 7. meslek komitesi başkanı Ufuk Özdemir son 4 ayda 30 bin tekstil çalışanın işten çıkarıldığını işaret ederek “Tekstil hazır giyim imalatı olarak Dünyada üretim kalitesi ve termin süreçleri bakımından tercih edilirliği yüksek bir ülkeyiz, böyle olmaya da devam edeceğiz. Düzce’nin en önemli sektörlerinin başında gelen tekstil hazır giyim imalatı, ekonomik şartların maksimum seviyede hissettiğimiz son zamanlarda sektörümüz hiç olmadığı kadar daralmaya başlamıştır. Ekonomik şartlar ve işçi maliyetleri ciddi oranda artış göstererek yabancı markalardan uzaklaşır olduk. Yabancı markalar üretim siparişlerini tek tek askıya alarak üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu ülkeleri tercih etmeye başladı. Ülkemizde son 4 ayda 30 bin tekstil çalışanı işten çıkarılmış olup 2023 ilk 6 aylık süreç içinde ise bu sayının 100 bin çalışan ile toplamda Türkiye genelinde 130 bin kişi seviyesine çıkacağı öngörülüyor. Düzce’yi düşünecek olursak son iki ayda tekstil sektörümüzden 2 bin 500 kişi işten çıkarılmış olup yine aynı şekilde işten çıkarmalar ciddi ölçüde devam edecek görünüyor” ifadelerinde bulundu.

“Vasıfsız istihdam oranının yüzde 85’ini yine tekstil”

“Ne bir tane bacası tüten fabrikamız kapatsın nede bir tane çalışan emekçi kardeşimiz işsiz kalsın istemiyoruz” diyen Özdemir konuşmasına şöyle devam etti; “Bu karamsar tabloyu göz önünde bulundurarak maalesef son yaşanılan 23 Kasım 2022 tarihinde yaşamış olduğumuz deprem sonrası Düzce, Cumhurbaşkanımız tarafından genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmiştir. Bu duruma bağlı ilimizin istihdam oranına bakıldığında toplam çalışan sayısının üçte biri tekstil sektöründe istihdam ediyoruz. Dikkat çekmek istediğimiz bir başka husus ise ilimizde vasıfsız istihdam oranının yüzde 85’ini yine tekstil sektörümüz karşılamaktadır. Bu sayısal orantı çok önemli ve düşündürücüdür. Düzce TSO hazır giyim imalatı ve satışı grubu ve bu gruba bağlı olarak, ilimizin 280 üretim fabrikası ve perakendecisi, 26 bin çalışanı olan bir topluluğun seçilmiş, yetki verilmiş. Tekstil sektörünün Düzce için önemi elzemdir. Sektörümüzün bölgesel teşvik noktasında sektör bazlı en az 5. Bölge teşviki verilmesini arz ederiz. 5. bölge teşvike kavuştuğu andan itibaren biliyoruz ki çalışan maliyetlerimiz düşecek olup aynı oranda üretim maliyetlerine bu oran yansıdığında müşteriler ile ortak payda da buluşarak tekrardan siparişler almaya başlayacağız. Amacımız, Düzce’miz için önem arz eden yeşil bacalı fabrikalarımız kapanmasın, çalışan emekçi kardeşlerimiz işsiz kalmasın, ülkemize katma değer sağlamaktan başka hiçbir amacımız yoktur.”