Özdebir: ”Yatırımlardaki artış sanayide geri dönüşe işaret ediyor”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı 3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Özdebir, ”2020 yılının 3. çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme ile ekonomide büyüme beklentileri gerçekleşmiş oldu” dedi.

3. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Özdebir, ”Finans ve sigorta sektöründeki yüzde 41,1’lilk artış, 3. çeyrekteki kredi genişlemesinin büyümenin ivmelenmesinde önemli katkı sağladığını gösteriyor. Sanayide yüzde 8,0, inşaat yüzde 6,4, tarım yüzde 6,2, hizmetler sektörü ise yüzde 0,8 arttı. Özellikle yatırımlardaki 22,5 seviyesindeki artış, sanayi üretiminde geri dönüşe dikkat çekiyor. Makine teçhizattaki yüzde 23,5’lik artış da oldukça dikkate değer. Ertelenmiş talep ve reel sektörün gelecek dönemdeki fiyat artış beklentisi de bu oranın yukarı çıkmasında etkili olmuş gibi gözüküyor. Öte yandan İnşaat sektörünün sekiz çeyrektir daralırken, 3. çeyrekte yüzde 6,4 oranında büyümesi önemli. Ayrıca, son 4 çeyrekte stok yatırımlarda yüzde 5’in üzerindeki artış büyümeye önemli bir katkı sağladı. Dış ticaret tarafında ise, ithalatta üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi yüzde 15,8 artarken, ihracat yüzde 22,4 oranında azaldı. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte ihracat yaptığımız ülkelerdeki daralma buna neden oldu. Sonuç olarak bu büyüme önemli ama bundan sonraki süreçte daha önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmasıdır. Ancak, son çeyrekte Merkez Bankası’nın sıkılaştırma politikalarına devam edeceğine ilişkin politika adımları ve pandemi sürecindeki belirsizlik büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkileyecektir. Buna rağmen son çeyrekte ivmelenme azalsa da yılın tamamında pozitif bir büyüme göreceğimizi düşünüyorum. Hep ifade ettiğim gibi sağlıklı büyüme; üretim odaklı, yüksek katma değer katan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi; potansiyele yakın büyümeye ulaşmada katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.