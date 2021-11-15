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Özdebir: "Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz"

Türkiye’nin OSB’ler içinde içerisinde kurulmuş ilk eğitim merkezi olan ve verdiği eğitim kalitesiyle Türkiye’ye örnek olan ASO Teknik Koleji, önemli bir projeye daha imza attı.

Ekonomi 15.11.2021, 12:10
Özdebir: "Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz"

Türkiye’nin OSB’ler içinde içerisinde kurulmuş ilk eğitim merkezi olan ve verdiği eğitim kalitesiyle Türkiye’ye örnek olan ASO Teknik Koleji, önemli bir projeye daha imza attı.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ASO Teknik Koleji’nin koordinatörlüğünde, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yer aldığı “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yeterliliklerinin Arttırılması” adlı projenin açılış toplantısı Ankara Sanayi Odası (ASO) 1.Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) gerçekleştirildi.

Toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, Okul Müdürü Cemil Alper, ASO Teknik Koleji Akademik Danışmanı Doç. Dr. Çelebi Uluyol, projeye katılan öğretmen ve okul yöneticileri katıldı.

Proje kapsamında verilecek eğitimlerle öğretmenlerin, öğrencilere yönelik yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde daha nitelikli sorular hazırlaması, en doğru yöntemlerle tam öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin farkına varılması, ülke ve dünya genelinde yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin düzeyi ve niteliği hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanıyor. Ayrıca yapılacak olan atölye/uygulama faaliyetleri ile öğretmenlerin uygulama yaparak tam öğrenme sağlanması hedefleniyor.

Toplantıda bir konuşma yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğiterek onları yarınlara, aydın bir geleceğe hazırlayan, vatanına milletine hayırlı bireyler yetiştiren öğretmenlerimize minnettarız” dedi. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemine de dikkat çeken Özdebir, “Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. O zaman verdiğimiz emeğin karşılığını alabiliyor muyuz sorusunun cevabını standart bir şekilde ölçebilmemiz gerekiyor. Benim için önemli olan bilgiyi işleyebilmek, kullanabilmek ve o bilgiyle bir şeyler yapabilmek. Günümüzde artık bilgi çok hızlı üretilip tüketiliyor. Önümüzdeki süreçte dijitalleşme ile beraber birçok meslek kaybolacak. Bu kaybolacak mesleklere insanların adaptasyonunu sağlayabilmemiz için gerçekten bilgiyi hazmetmiş ve kullanabilen insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Burada yetiştirdiğimiz çocuklarımızı ilerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirmek yerine gerçekten iyi bir bilgi alarak hayata hazırlamamız gerekiyor. Bunun için de sizlerin vermiş olduğu emeklerin sonuçlarını da standart bir ölçüyle ölçebilmek son derece önemli. Bu noktada proje kapsamında alacağınız eğitimlerin sizlere çok faydalı olacağını düşünüyor, projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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