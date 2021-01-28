Özdebir: “Ankaralılar yaşadıkları kente sahip çıkmalıdır”

Başkent Ankara Meclisi’nin; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Ankara Sanayi Odası, Ankara Ticaret Odası, Ankara Kent Konseyi ve Ankara Kulübü Derneği’nin destekleriyle yürüttüğü ’Bir Zamanlar Ankara-Sözlü Tarih Çalışması’ projesi, düzenlen gala gecesi ile tanıtıldı.

Gala gecesine ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil ibrahim Yılmaz, Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı konuşmada, Ankara ve tarihi geçmişiyle ilgili her türlü çalışmanın çok değerli olduğunu belirtti.

Başkent Ankara Meclisi’nin bu çalışmasını da çok önemli bulduğunu söyleyen Özdebir, “Bu çalışmanın Ankaralılık bilincinin oluşmasına, kent kültürüne katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu konuda Ankara’nın eksikleri olduğunu düşünüyorum. Maalesef Ankaralılık bilincini yerleştirmede sorunlar yaşıyoruz. Yaşadığımız kentin değerlerini bilmiyoruz. Belki de bilmediğimiz için sahip çıkmıyoruz. Ankaralı olmayı Ankaralılara benimsetmek zorundayız. Çünkü Ankaralı olmak bir şereftir” dedi.

Cumhuriyete giden yolların temelinin atıldığı, kurtuluş mücadelesinin fitilinin ateşlendiği Başkent Ankara’nın sadece memur kenti olmadığını dile getiren Özdebir, “Ankara’da yaklaşık 1 milyon 300 bin kayıtlı istihdam bulunmaktadır. Bunların sadece 300 bin’i kamu kurumlarında istihdam edilmekte. Diğer 1 milyon kişi de özel sektörde çalışmaktadır. Bu anlamda Ankara, Ankaralılar tarafından çok iyi tanınmıyor. Ankara, 13 organize sanayi bölgesiyle, ülkemizin en değerli üniversiteleri ile potansiyeli çok yüksek, üretim kabiliyeti olan teknolojinin yoğunlaştığı, yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği önemli bir cazibe merkezi halinde geldi. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne çok önemli kazanımlar elde ettik, büyük mesafeler kat ettik. Kültür ve sanat altyapısıyla, insan kaynağının niteliğiyle, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olmasıyla, Ankara artık dünyanın önemli başkentlerinden birisidir” dedi.

Ankara Sanayi Odası olarak 58 yıldır, üretimde başkenti temsil etmenin sorumluluğuyla “başkentin sanayisini sanayinin başkentine dönüştürme” çabası içinde oldukları dile getiren Özdebir, “Türkiye’nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara, üretim potansiyeli ile ülke sanayisinin gelişimine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir. Ankara, yeni teknolojiler, gelişmeler, trendler konusunda öncü bir kent olarak uluslararası yatırımcılara önemli yatırım imkânları sunmaktadır. Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanlarında en çok yatırım yapılan bölgedir. Son yıllarda Ankara’da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin toplam işletmeler içindeki oranı hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara’yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirmektedir. Başkentimiz, sanayi altyapısı, girişimci potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı ile ülkemizin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşmasında il bazında ilk sıralarda yer almaktadır. 2020 yılı itibariyle 200’e yakın ülkeye yapmış olduğu ihracat ile ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol üstlenmektedir” diye konuştu.