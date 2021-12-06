Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci’den asgari ücret açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Cebimizdeki parayı bir ay sonra erimeyecek bir model geliştirelim” dedi.

Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, ölümünün 24. yılında mezarı başında anıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997’de tedavi gördüğü Amerika’da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 24. yılında Öğlebeli Mahallesi’ndeki anıt mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Türker’in mezarına karanfil bırakılması sonrası program sona erdi.

Anma törenine, Türker’in yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çelik- İş Sendikası genel merkez yöneticileri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri, Çelik-İş Sendikası Karabük Şube yöneticileri ve fabrika çalışanları katıldılar.

Program sonunda asgari ücret ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Değirmenci, Hak-iş ve Hak-İş’e bağlı sendikalar olarak asgari ücret komisyonunun yanlışlığından her yıl bahsettiklerini belirterek, “Türkiye’de sadece Türk-İş’in temsil edilmesi ve sıkıştığı zamanda masadan kalkıyor olması bir handikap. En son kamu toplu sözleşmelerinde Türk - İş ile beraber hareket eden Hak - İş’de çok mükemmel bir sonuç alındı. Şimdi Türk - İş Genel Başkanı Ergün bey beraber hareket edelim diyor. Elhamdülillah sesimiz duyulmaya başladı. Yanlışlıklar görülmeye başlandı” dedi.

“Cebimizdeki parayı bir ay sonra erimeyecek bir model geliştirelim”

Asgari ücretin geçim ücreti olmadığı müddetçe sorunun çözülemeyeceğini ifade eden Değirmenci, Türkiye’de 7 milyonu ilgilendiren bir asgari ücret artışını konuşuyoruz. Bu Türkiye’nin en büyük toplu sözleşmesi. Hükümetle, işveren vekilleriyle, sendikasız, sigortasız çalışan insanları kapsayacak bir toplu sözleşme. Bundan büyük toplu sözleşme yok. Dolayısıyla bu toplu sözleşme dediğimiz asgari ücret artışının hükümetin açıkladığı ya da sendikaların talep ettiği paralar bu işi çözmez. Ben rakamsal bir şey söylemek istemiyorum. Gelin cebimizdeki parayı bir ay sonra erimeyecek bir model geliştirelim. 5 bin lira yaptığımızı varsayalım. İşveren ne yapacak. Tek taraflı mı bakalım olaya. Özellikle kobileri ilgilendirir asgari ücret. Bu yükselen asgari ücret karşısında ya küçülmeye gidecek yada kayıt dışına çıkacak. Hep beraber olup bu modeli ortaklaşa çözüm yolu aramazsak bir sonuca gidemeyiz. Ne verirlerse versinler bir anlam ifade etmez” diye konuştu.