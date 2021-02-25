Özbek mobilyacılar, Kayseri mobilyasının Orta Asya’da olmasını istiyor

Mobilya sektörünün önde gelen şehirlerinden olan Kayseri’ye gelerek bilgi alan Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtor Umarov ve beraberindeki mobilyacı heyeti, Türk mobilyasını Taşkent’te görmek istediklerini söyledi.

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtor Umarov ve beraberindeki mobilyacı heyeti, kentte üretilen mobilyalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Umarov; Türk mobilyasının çok geliştiğini, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te de merkezleri olmasını istediklerini söyledi. Umarov, "Özbekistan’da iktisadi ve ekonomi reformları yeni oluyor. Mobilya sektöründe çalışan kendi satın alıcılarımız ve alışveriş yapan iş adamlarımızı ve Türkiye’ye tanıtmak için geldik. Türkiye’nin mobilya sektöründe çok gelişmiş olduğuna emin olduk. Özellikle Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e, Orta Asya ülkelerine Türkiye mobilya sektörünün bir girişi olmasını, orada da merkezi olmasını sunuyoruz. Taşkent için net bir teklifle çıkıyoruz, orada da Türkiye’nin en iyi mobilya sektöründe çalışan iş adamları ve şirketleri için Taşkent’te kendileri için bir showroom açmalarını, yakın devletlerine satın alma sistemini sunuyoruz. Taşkent’e çok yakın bir bölgede 230 hektar olan alanı mobilya sektörüne ihtisaslaşmış bir organize sanayi bölgesi olarak tesis ediliyor. Bunu da Orta Asya’nın mobilya sektörü için Türk mobilya sektöründeki iş adamlarına sunuyoruz. Bu sunduğumuz çözümlere de Cumhurbaşkanlarımızın vizyonlarında olan Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara yükseltmek istiyoruz. Bizim meclisimizi Özbekistan ve Türk iş adamlarını ortaklığa alıştıran bir platform olarak görmelerini istiyoruz" dedi.