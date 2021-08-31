Özbek heyetten Bursa Mobilyası’na tam puan

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen program ile Özbekistan Ahşap ve Mobilya Endüstrisi Derneği üyeleri Bursa’ya geldi. Moremo Mobilya tarafından misafir edilen Özbekistanlı heyet, firmanın ürünlerine ve hizmet kalitesine hayran kaldıklarını vurguladı.

Özbekistan Ahşap ve Mobilya Endüstrisi Derneği, BTSO’nun düzenlediği organizasyon ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Kurum ve firmalarla görüşmeler yapan heyet, Bursa’nın önde gelen mobilya firmalarından Moremo’yu da ziyaret etti. Firma kurucuları Yusuf Katana ve Pervin Katana tarafından ağırlanan Özbekistanlı iş insanlarına ürünler hakkında detaylı bilgi verildi. Üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda detaylı bilgi alan heyet, memnuniyetini dile getirdi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında iki ülke arasında ticari işbirliği görüşmeleri yapıldığına işaret eden Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Yusuf Katana, firma olarak düzenlenen ziyaretten son derece memnun kaldıklarını aktardı. Yapılan görüşmeler neticesinde yeni iş insanları ile temas kurma şansı bulduklarının altını çizen Yusuf Katana; “BTSO yönetimine böylesine güzel bir organizasyona imza attıkları için teşekkür ediyoruz. Firma olarak kaliteli ürün ve kaliteli hizmet üretebilmek amacıyla çalışmalar yürütüyoruz. Ürünlerimizi yerli piyasa dışında çok sayıda ülkeye de ihraç ediyoruz. Bu ziyaret dolayısıyla yeni bir pazarı ve yeni iş insanlarını da tanıma fırsatı yakaladık. Üstelik bunu kendi mağazamızda gerçekleştirdik. Misafirlerimize ve bu ziyarete vesile olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.