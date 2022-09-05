Oyun sektörünün kalbi İstanbul’da atıyor

Oyun sektöründe 600’den fazla marka, bin 500’den fazla katılımcının buluştuğu Mobidictum Business Conference başladı. Konferans kapsamında PC, mobil, konsol, AR-VR, Web3 gibi oyun sektörünün tamamı ele alınıyor.

Türkiye’nin en büyük oyun sektörü etkinliklerinden Mobidictum Business Conference (MBC) 5-6 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şekilde Haliç Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Konferansta oyun sektörünün her bir alanından temsilciler yer alıyor. Etkinlikte PC ve konsollardan mobil oyunların tüm alt kollarına kadar her alanda içerik sunuluyor.

Konferans kapsamında 600’den fazla marka, bin 500’den fazla katılımcı, 60’dan fazla da oyun gösterimi olacak. Etkinlikte oyun geliştiriciler oyunlarını tanıtma fırsatı da yakalıyor.

“Son 6 ayda Türkiye’de oyun sektörüne 333 milyon dolar yatırım yapıldı”

Oyun sektörünün başarısını dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirten Mobidictum’un Kurucusu ve Genel Yöneticisi Batuhan Avucan, "Türkiye ve bölgenin en büyük oyun konferansını düzenliyoruz. Yerli yabancı birçok firma var. 2 bine yakın katılımcı var. Katılımcıların yüzde 30’u yabancı. Türk oyun firmalarıyla görüşmek için geldiler. Yatırımcılar geliyor, firmalar geliyor. Oyun geliştiriciler oyunlarını tanıtma fırsatı yakalıyor. Son yıllarda oyun sektörü büyük yatırımlar aldı. Son 6 ayda Türkiye’de oyun sektörüne 333 milyon dolar yatırım geldi. Oyunlarımız dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Reklam gelirlerinden de Türkiye kazanıyor. Sektörün büyümesinin süreceğini düşünüyoruz" dedi.

"Türkiye’de oyun sektörü günden güne büyümeye devam ediyor"

Oyun firması üst düzey yöneticisi Burak Beyhançiftçi ise "2011’de bir ufak depo gibi bir stüdyoda oyun sektörüne girdik. Şuan 60 kişilik bir ekibe ulaştık. Amacımız buradaki etkinlikte yeni yayınlayacağımız oyunlarla yatırım süreçlerine girmek. Bugün bu fuarda yeni iş ortaklıkları bulma şansı yakalıyoruz. Türkiye’de oyun sektörü günden güne büyümeye devam ediyor" diye konuştu.