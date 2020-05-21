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Oyun bitti! Spekülatörlere geçit yok...

Türkiye, vadesi gelen borçlarını ödeyeceğini açıklayınca döviz ihtiyacı olacağından hareket eden spekülatörler ve bazı sermaye güçlerinin daha yüksek faiz beklentisi için başlattığı atak, hükûmet ve Merkez Bankasının yerinde hamleleriyle önlendi.

Oyun bitti! Spekülatörlere geçit yok...

Türkiye, vadesi gelen borçlarını ödeyeceğini açıklayınca döviz ihtiyacı olacağından hareket eden spekülatörler ve bazı sermaye güçlerinin daha yüksek faiz beklentisi için başlattığı atak, hükûmet ve Merkez Bankasının yerinde hamleleriyle önlendi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 19:34
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Oyun bitti! Spekülatörlere geçit yok...

Türkiye'nin vadesi yaklaşan borçlarını ödeyeceğini açıklamasının ardından yüksek faiz iştahı artan küresel sermaye güçleri ve spekülatörlerin oyununun püskürtülmesinin ardından, TL'nin yükselişi yeni kararlarla devam ediyor. Dün, Katar ile yapılan swap anlaşmasının 5 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseltilmesi, bunun yanı sıra Japonya ve İngiltere ile de benzer anlaşmaların yapılacağına kesin gözüyle bakılması, TL'den daha yüksek oranda para kazanmak isteyenlerin iştahını kaçırdı. Dün, Türk lirasının uluslararası piyasalarda konvertibilitesini artırmak amacıyla iki takas bankasının yasağının kaldırılması da yine Türk lirasına güç kazandıran bir adım olarak öne çıktı.
Bu kararları değerlendiren Ekonomist Profesör Kerem Alkin "Küresel sermayenin gelişmekte olan ülkeler üzerinden yüksek faiz geliri elde etme hayalleri boşa çıktı. Bu pandemi döneminde elde edemedikleri geliri Türkiye'den sağlamaya çalıştılar. Sıkıştırdıkları ülkeden yüksek faiz koparma telaşıyla hareket eden bazı güçlere karşı Türkiye bu atakları önleyecek güçte olduğunu gösterdi" dedi. Daha önceden Çin, Rusya, Katar ile swap anlaşmaları bulunan Türkiye'nin, Londra merkezli kur ataklarına karşı aldığı tedbirler kapsamında bu ülke merkezli bazı kuruluşlarına yasak getirdiğini hatırlatan Alkin, TL'nin konvertibilitesini sağlayan Euroclear ve Clearstream Banking adlı 'takas' kuruluşlarına yasağı kaldırarak önemli bir karar verdiğini de hatırlattı.

BORÇ ÖDEYECEĞİZ DİYE ARTAN İŞTAHLARI KESİLDİ
Alnus Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yunus Kaya da, Türkiye'nin kısa vadeli borçlarını ödeyeceğini açıklamasından sonra TL'den para kazanmak isteyen spekülatörlerin atağa geçtiğini söyledi. Bazı gelişmekte olan ülke paralarının yılbaşından beri yüzde 30'a yakın değer kaybettiğini, bu kadar düşmeyen TL'den para kazanmak isteyen spekülatörlerin harekete geçtiğini söyleyen Kaya "Mayısta 8,5, haziranda 8 milyar dolar borç ödemesi var. Borcun ödeneceği söylenince döviz talebini fırsat bilip doları yükselttiler. Birkaç ülkeyle daha swap yapılacak olması, gelişen ilişkilerin İngiltere ile ticaret anlaşması yapılacağına dair beklenti TL'yi güçlendirdi ve ekranda tuşlar aracılığıyla TL ile oynama ihtimalleri azaldı, TL güçlendi. Önümüzdeki dönemde de Türkiye için S&P'nin yüzde 6, IMF'nin yüzde 5, Fitch'in yüzde 2 küçülme beklentisi var. Fitch Türkiye'ye daha olumlu bakıyor. Biz yüksek küçülme bekleyenlerin yanılacağını düşünüyoruz" dedi.

YENİ SWAP'LAR VE TİCARET ANLAŞMASI GÜCÜ ARTIRACAK
Yunus Kaya, bugün Başakşehir Hastanesi açılışına telekonferans yöntemiyle katılacak olan Japonya Başbakanı ile konuşmada, sıfırdan ve yüksek meblağlı swap anlaşması beklediğini belirttiği açıklamasında "Bunun yanı sıra salgın sırasında yapılan tıbbi yardımlar sebebiyle İngiltere ile artan iyi ilişkiler ekonomiye yansıyacaktır. Bu ülke AB'den de çıkıyor. Yeni ticaret anlaşmaları yapmak zorunda. Bunlardan ilkini Türkiye ile yapması muhtemel. Bu kararlarla TL daha da güçlenecek" dedi.
 * Swap, para veya finansal araç değiş tokuşu manasına geliyor.

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