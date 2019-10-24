OYDER faiz indirimini değerlendirdi

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Merkez Bankası’nın ekonomik verilere ilişkin yaptırdığı anketin Para Politikası Kurulu toplantısına yansıması ile birlikte alınan 250 baz puanlık faiz indirimi umutlarımızı bir kez daha tazelemiştir. Bir süre önce Merkez Bankası’nın aldığı 325 baz puanlık faiz indirimin sonrasında gelen ek 250 baz puanlık faiz indirimi hem yatırım maliyetlerini geriye çekecek hem de girişimciyi mevduat faizinden bir ölçü daha uzaklaştıracaktır.

Bu kararın alınmasında en büyük etkilerden biri ülkemizde enflasyonun aşağı yönlü bir trend içinde olmasıdır. Faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma yönünde lüksümüz olmadığından bu son indirimin zamanlaması tüm reel sektörde bir canlanmanın önünü daha da açacaktır. T.C. Merkez Bankası’nın verdiği 250 puanlık son faiz indirim kararını son derece yararlı gelişmelere yol açacağı görüşünü taşıyorum. Bu yönde alınan kararların, Türk Lirası’na erişim maliyetinin gerilemesine ve çok daha az maliyetle finansmana erişime olanak sağlamasına yardımcı olacağını bekliyorum.

TCMB’nin aldığı bu karar doğrultusunda özel bankalarımızın da bu indirimi en hızlı şekilde yine kredi maliyetlerine yansıtması yerinde bir davranış olacaktır. Çünkü konjonktürel şartlara baktığımızda bankalar tarafından kullandırılan kredilerin maliyetleri düşmedikçe ve bu şekilde devam ettikçe, ekonomik aktivitedeki canlılığın sağlanması ve sürdürülebilir olması mümkün görülmemektedir.

Ülkemizde 10 milyar USD’lik yatırım yapmış ve tamamen yerli ve milli şirketlerimiz olan Otomotiv Yetkili Satıcılarının ticaretlerini sürdürebilmelerinin en önemli unsurlarından biri de ucuz ve sürdürülebilir finansmana erişimlerinden geçmektedir. Ticaretin yeniden tesis edilmesi ve ülkemize katma değer yaratılabilmesi için şirketlerimizin en kısa sürede krediye ulaşımlarının sağlanması ve taşıt kredilerindeki maliyetlerin gerilemesinin gerektiğini belirtmek isterim.

Ekonomi Yönetimimizin ve TCMB Para Politikası Kurulu’nun son olarak aldığı bu kararlı ve isabetli adımının, Türkiye ekonomisinin dengelemeden sürdürülebilir büyüme sürecine geçişini hızlandıracağı ve istihdama önemli bir katkı sağlayacağına da inancım tamdır."