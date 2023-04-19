OYAK’tan Çin’de stratejik yatırım

Dünyanın önde gelen PVC stabilizatör üreticilerinden Akdeniz Chemson, başta Çin olmak üzere büyüyen Uzakdoğu pazarında artan talebe cevap vermek amacıyla, Çin’in Ciciang eyaletinde yer alan Hucou kentinde yeni bir yatırım gerçekleştirdi.

OYAK Grubu Şirketlerinden Akdeniz Chemson, stratejik öneme sahip olan Uzakdoğu pazarındaki payını artırmak ve artan talebe cevap verebilmek amacıyla yeni bir yatırım gerçekleştirdi. PVC stabilizatörü ürün grubunda küresel pazar liderlerinden olan firma, Çin’in Ciciang eyaletinde yer alan Hucou kentinde yenilenen tesisini faaliyete geçirdi. Gerçekleştirilen yatırımla, yaklaşık 20 bin metrekarelik alana yayılan entegre tesisteki hat sayısı üçe, yıllık üretim kapasitesi de 30 bin tona yükseldi. Kalsiyum-çinko ve organik bazlı, yeni nesil stabilizatör üretimi gerçekleştirilecek tesiste üretim hatlarının yanı sıra laboratuvar ve depolama alanı da bulunuyor.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Akdeniz Chemson’un Çin’deki yatırımının, OYAK’ın son yıllarda ortaya koyduğu vizyon ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin eseri olduğunu belirterek, “Bugün, Çin’den ABD’ye, tüm kıtalarda ve tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretim gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin talep ve ihtiyaçlarını ayrıntılı şekilde analiz ediyor, ‘doğru pazara, doğru yatırım’ anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

"Çin ve Uzak Doğu Asya’daki artan talebe yanıt vereceğiz"

Kimya ve tarım sektörlerinde yurt dışı yatırımlara hız verdiklerini, firmanın Çin’deki tesisinin bu anlayışın ürünü olduğunu vurgulayan Erdem şöyle devam etti:

“Sürdürülebilirlik ve karlılığı her zaman odağında tutan OYAK, 2020 yılında kimya sektörüne hizmet veren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile Chemson’u tüm operasyonlarıyla birlikte ‘Akdeniz Chemson’ markası altında birleştirdi. Bu büyük hamleyle Akdeniz Chemson Global (AC Global), PVC stabilizatörleri alanında 5 kıtada faaliyet gösteren dünyanın en büyük şirketi haline geldi. OYAK kimya sektöründe pazar lideri olduğu ürün gruplarını daha da öne çıkaracak yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Bu anlayışla dünyayı etkileyen pandemi döneminde bile Çin yatırımımızdan vazgeçmedik ve çalışmalarımıza devam ettik. Çin, bizim için rekabetin yüksek olduğu stratejik öneme sahip bir pazar. Yeni yatırımımızla Çin’in tamamı ve Uzak Doğu Asya’daki artan talebe yanıt vereceğiz. Bölgesinde güçlü bir oyuncu olan firmamız, her zaman pazarın ihtiyaç ve beklentilerini doğru analiz ederek yatırım yapmayı sürdürecek.”

Ülkenin önemli üretim bölgesinde

Yapılan açıklamaya göre, tesisin yer aldığı Hucou şehri, Çin’in en önemli üretim merkezlerinden biri olan bölgede yer alıyor. Şehir, Şanghay ve Ningbo limanlarına yakın konumda bulunuyor.

Firmanın tesisi, 20 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Tesis, ulaşım ve altyapı olanaklarının elverişli olduğu sanayi bölgesinde konumlanıyor. Yeni yatırımla entegre tesisteki hat sayısı 3’e, yıllık üretim kapasitesi de 30 bin tona yükseldi. Laboratuvarı, üretim hatları ve depolarıyla faaliyete geçen tesiste kalsiyum-çinko ve organik bazlı, yeni nesil stabilizatör üretimi gerçekleştiriliyor.

5 kıtada 110 ülkeye satış yapıyor

Stabilizatörler, bir tür plastik polimer malzeme olan PVC’lerin işlenerek biçimlendirilmesi veya biçimlendirilmiş ürünlerin geliştirilerek istenen kalite ve dayanıklılığa ulaşması açısından kritik bileşen işlevi görüyor.

Firma, beş kıtada gerçekleştirdiği satışlarla PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketlerinden birisi konumunda. PVC’nin kullanıldığı her sektör için üretim yapan firma, Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya’da faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket halen yaklaşık 110 ülkeye satış yapıyor.

Kimya sektörünün küresel oyuncusu

Türkiye kimya sektöründe yarım asrı aşan deneyime sahip olan OYAK Kimya Şirketleri, son yıllarda küresel ölçekteki yatırımlarla istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu şirketler arasında yer alan ve özellikli alümina ürün grubunda dünyada pazar liderlerinden biri konumunda olan Almatis bugün sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyor. Almatis’in geçtiğimiz yıl Hindistan’da faaliyete geçen yeni fabrikası, yakın gelecekte OYAK’ın Güney Asya pazarındaki hakimiyetini daha da güçlendirecek.

OYAK Sentetik Karbon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin İskenderun’da inşa edilecek karbon siyahı üretim tesisi de Türkiye’de bir ilklerden biri olacak. Tesis, Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacının tamamı karşılanabilecek. OYAK’ın karbon siyahı yatırımı, tesisin üretime geçeceği ilk yıldan itibaren, yıllık 300 milyon dolarlık karbon siyahı ithalatını ikame edebilecek. Yeni yatırım, cari açığın azaltılmasının yanı sıra, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlayacak.