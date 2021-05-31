OYAK Yatırım’ın halka arzı onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurusu onaylanan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (OYAK Yatırım) halka arzı sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 2-3-4 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli hisse için 18,65 TL fiyattan talep toplanacak olan halka arzda, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28.2 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile birlikte halka arzın toplam büyüklüğünün 32,9 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Sermaye piyasalarında 40 yıla yakın önemli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan şirket, son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakalayarak son 4 yılda karını 8 katına çıkartmış ve 2020 yılında 141 milyon TL net kara ulaşmıştır. Şirket, yüzde 100’üne sahip olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ile payları borsada işlem gören OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. de dâhil olmak üzere üç iştiraki ile yatırımcısına önemli bir getiri potansiyeli sunuyor.

Verilen bilgiye göre, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 88 milyon 330 bin TL’den 94 milyon TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 5 milyon 670 bin TL nominal değerli paylar ile mevcut pay sahibi OYAK’ın 22 milyon 530 bin TL nominal değerli payları halka arz edilecek.

Halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 28,2 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası, şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak. 4,7 milyon TL nominal değerli ek pay satış hakkının kullanılması halinde ise halka açıklık oranı yüzde 35’e ulaşabilir.

Şirketin halka arz öncesi yüzde 99,83 payla ana ortağı olduğu OYAK Yatırım, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin 11 iline yayılmış 13 şubesiyle, bireysel ve kurumsal, ulusal ve uluslararası müşterisine sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

OYAK Yatırım hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra özelleştirme, halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi alanlarda önemli tecrübeye sahip. Şirket, sektör dinamikleri ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerine geniş yelpazede nitelikli hizmetler sunarken, OYAK Trader gibi önemli mobil uygulamalarla da müşteri tabanını genişletmeye devam ediyor.

Şirketin en önemli özelliklerinden biri de çatısı altında 3 iştirakinin olması. Böylece OYAK Yatırım paylarına yatırım yapan yatırımcılar, aynı zamanda sigorta brokerliği, portföy yönetimi ve yatırım ortaklığı şirketlerinin de iştirak olarak yer aldığı dört şirkete birden ortak olmuş olacaklar.

Şirketin 2017 yılında 1,5 milyon TL sermaye ile kurulan iştiraki OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., özsermayesini bu yıl 40 katına çıkardı. 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla sigortacılığın doğduğu dünyanın en köklü ve lider sigorta ve reasürans piyasası olan Lloyd’s’ un yetkili brokeri olarak global oyuncular arasındaki yerini aldı.

Son 5 yılda kârını 4.5 kat arttıran bir diğer iştiraki OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş., net aktif değer artışıyla birçok ödüle layık görüldü.

Şirketin diğer bağlı ortaklığı OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği portföy büyüklüğü ise 5 yılda 72 kat artarak 2020 sonu itibarıyla 3,8 milyar liraya ulaştı. Kendi kurucusu olduğu fonlar yanında Yatırım Ortaklığı portföyü ile Emeklilik ve Hayat A.Ş. şirketlerinin kurduğu fonları da yöneten OYAK Portföy, hem bireysel hem de kurumsal portföyleri yönetim yetkinliği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya genelinde 6 farklı kıtada, 24 ayrı ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın Grup Şirketleri bünyesinde bulunan şirketin, özellikle 2020 yılından itibaren artan ilgi ile hızlanan halka arzlarda konsorsiyum liderliklerinin yanı sıra, Kervan Gıda ile 2020 yılının en büyük halka arzını gerçekleştirdiği açıklandı. Son yıllarda banka iştiraki olmayan aracı kurumlar içinde özel sektör tahvil ihraçlarında (kira sertifikası) birincilik elde ederek ödüllere layık görülen şirket, aracı kurumlar içinde araştırma kapsamında en fazla şirketi inceleyen kurumlar arasında yer alıyor.

Taahhütlü İşlemler Pazarında işlem yapan ilk aracı kurumlardan biri olmakla birlikte bu pazarda önemli konumda bulunan şirket, yurtdışı hisse işlemlerinde aracılık faaliyeti gösteren az sayıdaki aracı kurumlardan da biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Girişim sermayesi fonuna izin aldı

Girişim sermayesi faaliyetlerini genişleten OYAK Portföy, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin çoğunluk hissesine yatırım yaptı. Bu alanda büyümeye devam eden şirket, beşinci girişim sermayesi yatırım fonu için de SPK iznini aldı. Mevcut girişim sermayesi yatırımları yanında girişim sermayesi yatırım fonu olarak tüketici finansman şirketine de yatırım yapılması planlanıyor.