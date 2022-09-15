OYAK YATIRIM’dan dijital varlık hizmetleri için uluslararası iş birliği

OYAK YATIRIM, Türkiye ve komşu ülkelere dijital varlık hizmetleri sunmak amacıyla Kanadalı altyapı şirketi CLTS Technologies (Aquanow) ile mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında iki taraf, Türkiye’de uygulamaya alınacak dijital varlık düzenlemelerine hazırlık çalışmaları da gerçekleştirecek.

Ürün portföyünü geliştirerek artıran OYAK YATIRIM, sermaye piyasaları ve finansal hizmetler alanlarında gelişen teknoloji ile yaygınlaşan dijitalleşme yönünde adımlar atıyor. Şirket, Türkiye ve çevre ülkelerdeki dijital varlık hizmetleri potansiyelini araştırmak, dijital varlıklar ve blockchain alanında teknoloji/saklama/altyapı konularında hizmet iş birliklerini değerlendirmek üzere Kanadalı CLTS Technologies (Aquanow) firması ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, merkezi Kanada’da bulunan Aquanow firması, bugüne kadar 20’yi aşkın ülkede 200’ün üzerinde kurumsal müşteriye dijital varlıklar konusunda altyapı ve finans hizmetleri sundu. Firma her ay yüzlerce finans kuruluşu, işletme ve internet platformuna milyarlarca dolar değerinde dijital varlık hizmeti veriyor. OYAK Grup şirketlerinden OYAK YATIRIM ile Aquanow arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye’deki sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunulması amacıyla; mevzuata uyum, dijital varlık güvenliği, varlıkların dijitalleştirilmesi süreçleri, blockchain tabanlı işlemler, dijital varlıkların saklanması ve dijital varlık yatırımları konuları başta olmak üzere bu alanda sunulabilecek alternatif hizmetler değerlendirilecek. Ayrıca anlaşma uyarınca Türkiye’de uygulamaya alınacak yasal düzenlemelere mümkün olan en hızlı şekilde hazır olabilmek adına gerekli çalışmalar yapılacak, karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapılacak.