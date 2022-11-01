Oyak Yatırım istikrarlı büyümesini sürdürüyor

2022’nin ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Oyak Yatırım, KAP’a yaptığı açıklamada şirketin güçlü büyümesini sürdürdüğünü, özkaynaklarının 1,1 milyar TL’yi aştığını duyurdu. Bahsi geçen dönemde Oyak Yatırım’ın müşteri sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmayı sürdürdüğü, gelir artışında ise hisse senedi komisyon gelirlerinin etkisi olduğu vurgulandı.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 2021’de sergilediği büyüme tablosunu, 2022’de de sürdürüyor. Oyak Yatırım’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin 2022’nin ilk dokuz ayında özkaynaklarının 1,1 milyar TL’yi aştığı belirtildi.

Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda sergiledikleri başarılı finansal performansın arkasında, OYAK’ın gelecek vizyonunun ve ortaya koyduğu stratejinin etkisinin büyük olduğunu kaydetti. 2022’nin ilk dokuz ayında şirketin konsolide ana ortaklığa düşen net kârının geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 kat artarak 409 milyon TL’ye yükseldiğini ifade eden Ünal, şirketin iştiraki olan Oyak Grup Sigorta’nın karlılığının da 4,6 kat yükseldiğini dile getirdi.

Bahsi geçen dönemde şirketin konsolide net komisyon gelirlerinin yüzde 70 artışla 404 milyon TL’ye, toplam gelirlerinin ise yüzde 95 artışla 720 milyon TL’ye çıktığını söyleyen Ünal, bu artışta hisse senedi komisyon gelirlerinin büyük etkisi olduğunu vurguladı. Müşteri sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerinin altını çizen Ünal, 2022’nin son çeyreğinde de şu ana kadar sergiledikleri olumlu tablonun sürmesini beklediklerini belirterek, “İlk dokuz ayda yakaladığımız büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Ünal, Oyak Yatırım’ın son yıllarda global sigorta brokerliği faaliyetlerinden finansal teknoloji alanına kadar birçok girişime imza attığını hatırlatarak, “Yatırımlarımızın yanı sıra artan iş birliklerimizin de güçlü büyüme tablomuzda etkisi büyük. Önümüzdeki dönemde de yeni yatırımlara ve iş birliklerine imza atacağız” dedi.