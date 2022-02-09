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OYAK Yatırım, finansal sonuçlarını açıkladı

Geçtiğimiz sene haziran ayında halka arz sürecini 526 milyon TL olarak gerçekleştirerek başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), 2021 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, OYAK Yatırım’ın konsolide ana ortaklığa düşen net kârı geçen yıla oranla yüzde 185 artışla 402,6 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığını yüzde 68,9’a çıkaran OYAK Yatırım, 2021 yılı sonunda özkaynağını da toplamda 858,4 milyon TL’ye ulaştırdı.

Ekonomi 09.02.2022, 22:24
OYAK Yatırım, finansal sonuçlarını açıkladı

Geçtiğimiz sene haziran ayında halka arz sürecini 526 milyon TL olarak gerçekleştirerek başarıyla tamamlayan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT), 2021 yıl sonu finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, OYAK Yatırım’ın konsolide ana ortaklığa düşen net kârı geçen yıla oranla yüzde 185 artışla 402,6 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığını yüzde 68,9’a çıkaran OYAK Yatırım, 2021 yılı sonunda özkaynağını da toplamda 858,4 milyon TL’ye ulaştırdı.

OYAK Yatırım son dönemlerde yapmış olduğu iş birlikleri ve başarılı halka arzlarla kurumsal finansman ve aracılık komisyon gelirlerini de artırdı. Konsolide net kârını son 5 yılda 3 bin 726 kat artırarak, 2021 sonunda 402,6 milyon TL’ye ulaştıran OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., güçlü büyümesini sürdürmeye devam etti. Şirketin yıl sonu mali sonuçlarını değerlendiren OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, “Köklü geçmişimiz, tecrübemiz ve OYAK’ın çizdiği vizyondan aldığımız güçle, her sene artan iş birliklerimiz ve çeşitlenen ürünlerimizle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağlamış olduk” dedi.

OYAK Yatırım’ın özkaynak karlılığını yüzde 68,9’a çıkardığını belirten Ünal, 2021 yıl sonu finansal sonuçlarına göre şirket, konsolide ana ortaklığa düşen net kârını geçen yıla oranla yüzde 185 artışla 402,6 milyon TL’ye yükseltirken, özkaynaklarını da 858,4 milyon TL’ye ulaştırdığını kaydetti. Sektör dinamiklerini ve taleplerini yakından takip ederek müşterilerimize oldukça geniş bir yelpazede nitelikli hizmetler sunmak için çalıştıklarını söyleyen Ünal, “Bu başarılı sonucun yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Ünal: “Yatırımlar ve iş birlikleri ile güçlü büyümemizi sürdürdük”

2021 yılı başında OYAK Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Türkiye’nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden Birleşik Ödeme’ye yatırım yaptıklarını kaydeden Ünal, Birleşik Ödeme’nin ödenmiş sermayesini 88 milyon 945 bin TL’ye çıkararak Türkiye’nin ödenmiş sermayesi en yüksek elektronik para şirketi olduğunu söyledi. Ünal, “Yenilikçi ve katma değer üreten girişimlere yatırım yapıyor, sürekli ve hızla değişen küresel pazarlarda kendilerini gösterebilecekleri kurumsal kimlik kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Bir yandan girişimci ve yenilikçi ruhun sürekliliğini sağlamaya çalışırken, bir yandan da global rekabet içerisinde öne çıkabilecek, fark yaratabilecek vizyona sahip bir yapı oluşturduk.” diye konuştu.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği’nin de Lloyd’s brokeri unvanı ile 2021 yılından başlayarak Londra’dan sağladığı çözümler ile uluslararası arenadaki yerini sağlamlaştırmaya devam ettiğini söyleyen Ünal, “Ulaştığı prim hacmi ile Türkiye ‘de faaliyet gösteren 100’den fazla küresel ve yerel sigorta brokerleri arasında ilk 5’te yer alan OYAK Grup Sigorta, bugüne kadar çeşitli sektörlerden kurumsal müşterilerine sunduğu küresel reasürans çözümlerini, artık Türkiye sigorta pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin de hizmetine sunacak” dedi. Ünal sözlerine, OYAK Yatırım’ın yüzde 100 iştiraki olan OYAK Portföy’ün yönettiği portföy büyüklüğünün de 5 yılda 133 kat artarak 2021 yılı sonu itibarıyla 7 milyar lirayı aştığını ekledi.

Yıl boyunca çok değerli iş birliklerine de imza attıklarını belirten Ünal, “Bu yıl başında Pratik Analiz portalı ile müşterilerimizin yurt içi piyasalardaki tüm hisse senetlerinin temel ve teknik analizini kolaylıkla yapabilmelerini sağladık. Ardından da OYAK Portföy ile birlikte yeni geliştirdiğimiz “Pratik Öneri” uygulaması ile yatırımcılara temel analiz verileri ile beraber kapsamlı bir “sentiment” analizi sunmaya başladık. Hizmet ve ürün yelpazemizi 2022’de de arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

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