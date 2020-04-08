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Oyak Renault’dan mücadeleye destek

Türkiye'nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, sağlık çalışanlarının Koronavirüs salgınına karşı verdikleri özverili mücadeleye, onlar için koruyucu ekipman üreterek destek oluyor.

Oyak Renault’dan mücadeleye destek

Türkiye'nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, sağlık çalışanlarının Koronavirüs salgınına karşı verdikleri özverili mücadeleye, onlar için koruyucu ekipman üreterek destek oluyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:03
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Oyak Renault’dan mücadeleye destek

Türkiye'nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault, sağlık çalışanlarının Koronavirüs salgınına karşı verdikleri özverili mücadeleye, onlar için koruyucu ekipman üreterek destek oluyor.

OYAK Renault, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında, salgın ile mücadele eden sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla hastanelerde kullanılan mobil test ve numune alma kabini, entübasyon kuvözü ve ateş ölçüm ünitesi gibi tıbbi ekipmanları üretiyor.

Oyak Renault tarafından üretimi gerçekleştirilen tıbbı ekipmanların ilk partisi, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne teslim edildi. Oyak Renault, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli olarak sağlık sektörüne yönelik destek çalışmalarını sürdürecek.

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