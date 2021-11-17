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Oyak Renault 7 milyonuncu aracını ve motorunu üretti

- Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun: - "Otomobil üretimine başladığımız yıllarda yaklaşık 20 bin olan üretim kapasitemiz, bugün yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor hacmine ulaşmış durumda"

Ekonomi 17.11.2021, 17:19
Oyak Renault 7 milyonuncu aracını ve motorunu üretti

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, 7 milyonuncu otomobili ve motoru banttan indirmenin gururunu yaşarken, 6 milyonuncu şasi ve vites kutusu üretimini de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1971 yılından beri kendi motorunu da üreten, Türkiye'nin en büyük entegre otomobil üreticisi Oyak Renault, 7 milyonuncu aracını ve motorunu banttan indirerek yeni bir başarıya daha imza attı.

Dünyanın dört bir yanına otomobil ihracatı yapan fabrikada üretilen 7 milyonuncu araç, Almanya’daki kullanıcısıyla buluşacak olan Clio E-Tech oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun, "Üretime başladığımız 1971 yılından bugüne dek 7 milyon araç ve motor üretimini gerçekleştirmenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Renault 12 üretimi ile başlayan ve 50 yılda toplam 7 milyon araç ve motor ile 6 milyon şasi ve vites kutusuna uzanan yolculuğumuzda, şimdiye kadar fabrikamızdan 20’den fazla modeli yollara çıkardık. Otomobil üretimine başladığımız yıllarda yaklaşık 20 bin olan üretim kapasitemiz, bugün yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor hacmine ulaşmış durumda." ifadelerini kullandı.

- "İş güvenliği her şeyin önünde gelir"

Yeni teknolojiler sayesinde sunulan yüksek sürüş güvenliği kadar iş güvenliği ve sağlığının da önemli olduğunu belirten Aoun, şunları kaydetti:

"Araç ve motor fabrikalarımız, Renault Grubu içindeki sıralamada hep en ön sıralarda yer alıyorlar. 50 yıllık bilgi birikimimizle bugün fabrikamızda, 'Sıfır Kaza, Sıfır Hata' hedefimiz doğrultusunda iş güvenliğinden ve yüksek kalitemizden ödün vermeden, en son teknolojileri kullanan ve yüksek katma değere sahip ürünler üretiyoruz. Bu gurur ve mutluluğu hep birlikte yaşarken, kurulduğumuz günden bu yana emek veren, özverili çalışmalarıyla bizi geleceğe taşıyan tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve tedarikçilerimize teşekkür ediyorum."

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni Clio, Clio E-Tech ve yeni Megane Sedan modellerini ve bu modellerde kullanılan motor ve başta vites kutusu olmak üzere mekanik aksamları üretiyor ve ihracatını gerçekleştiriyor. 2020’de hibrit araçlar için motor seri üretimine başlayan fabrika, hibrit araçlar için motor üretimi yapan merkezler arasında Renault Grubu’nda ilk ve Türkiye’de tek fabrika konumunda bulunuyor. Araç ve Mekanik Fabrikaları ile bir Uluslararası Lojistik ve bir Ar-Ge Merkezi’nden oluşan Bursa’daki Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen otomobil ve mekanik aksamlar, yaklaşık 70 ülkeye ihraç ediliyor.

#oyak renault
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