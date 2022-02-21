OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, küresel reasürans çözümlerini Türkiye Sigorta piyasasının hizmetine sunuyor

Nisan 2020’de dünyanın en büyük, köklü sigorta ve reasürans piyasası Lloyd’s Brokeri unvanı alan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, küresel reasürans piyasasındaki erişimini, Türkiye sigorta sektörünün hizmetine sunmaya başladı.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, 2020 Nisan ayı itibarı ile aldığı Lloyd’s brokeri unvanını takiben 2021 yılından başlayarak Londra’dan sağladığı çözümler ile uluslararası arenada faaliyetlerine devam ediyor. OYAK Grup Sigorta, bugüne kadar çeşitli sektörlerden kurumsal müşterilerine sunduğu küresel reasürans çözümlerini, artık Türkiye sigorta pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin de hizmetine sunacak.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Reasürans, İş Geliştirme ve Risk Danışmanlığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Almula Aslan, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu reasürans piyasası bağlantılarına Lloyd’s piyasası ağını dahil etmelerinin küresel piyasalardaki yerlerini önemli derecede güçlendirdiğini söyledi. Aslan, “OYAK Grup Sigorta olarak, tüm endüstriyel alanlarda ve özellikli risklerde optimum sigorta ve reasürans çözümlerini uluslararası yetkinliğimiz, farklı coğrafyalardaki tecrübemiz ve alanında uzman ekibimizle yerel ve uluslararası faaliyet gösteren müşterilerimize sunuyoruz. Bu gücümüzü Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile de 2022 yılı itibarı ile paylaşmayı hedefliyoruz. Müşteri odaklı anlayışımız ile ekibimizin küresel reasürans piyasalarındaki tecrübe ve birikimini Türk sigortacılık sektörünün faydasına sunmaya hazırız. Sigorta şirketlerinin sermaye yapısını destekleyecek, sektörde rekabet gücünü arttıracak ihtiyari ve zorunlu reasürans çözümleri ile piyasa gelişimine destek vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.