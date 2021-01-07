OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği dünyaya açılıyor

Lloyd’s piyasasına direkt erişim hakkı kazanan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, yerli ve yabancı müşterilerine Türkiye ile birlikte bundan böyle Londra’dan da hizmet verecek.

OYAK Grup Sigorta, 2021 yılında Londra’dan sağlayacağı çözümler ile uluslararası küresel piyasalardaki yerini sağlamlaştırıyor. Daha önce Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu Reasürans piyasası bağlantıları bulunan OYAK Grup Sigorta, Lloyd’s piyasası bağlantılarıyla da uluslararası arenada söz sahibi oluyor. Lloyd’s yetkili brokeri olarak iş yapma lisansını alan OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği, böylelikle Türkiye ofisinin yanı sıra küresel sigortacılığın merkezi olan Londra’da da hizmetlerine devam edecek.

Dünyada 300 bine yakın sigorta brokerinin yalnızca 335’inin sahip olduğu Lloyd’s lisansını Türkiye’den alarak, yerli ve milli bir broker olmanın gururunu yaşadıklarını belirtilen OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Reasürans ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Almula Aslan, “2017 yılında sektöre sağlam adımlarla giriş yapan firmamız çok kısa bir sürede ciddi başarılara imza attı. 300 senelik geçmişi ile üyelerini titizlikle seçen ve dünyada bir örneği olmayan Lloyd’s’un yetkili brokeri olmak çok kıymetli bir yetkinlik. Çıtamızı bir üst seviyeye taşımak üzere 2021 yılı içinde Londra’dan da yaygın şekilde hizmet vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu vesileyle yerel ve uluslararası faaliyet gösteren hem Türk hem yabancı kurumsal ve bireysel müşterilerimize tüm endüstriyel alanlarda ve özellikli risklerde küresel sigorta ve reasürans çözümlerini güçlü ekibimizle bizzat yerinden sunuyor olacağız” diye konuştu.