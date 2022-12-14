OYAK Çimento çevreci ürün portföyünü genişletiyor

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için çevreci ürünler geliştirmeye devam eden OYAK Çimento, düşük karbon emisyonuyla üretilen ‘Novocem’ çimentosunu ürün gamına kattı.

OYAK Çimento, çevreci ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Yakın zamanda Türkiye çimento sektöründe G uygunluk belgesi alan ilk ‘CEM VI’ sınıfı ürün olan Alfacem’i ve düşük karbonlu ve beyazlığı yüksek olan ‘KarBeyaz’ı piyasaya süren şirket şimdi de ‘Novocem’i üretti.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar liderlerinden biri konumundaki şirketin yeni ürünü ‘Novocem’, kullanıldığı yerlerde çevresel etkilere karşı yüksek direnç sağlıyor. İçeriğindeki yüzde 36 ila 50 oranındaki katkı miktarıyla düşük karbon emisyonuna sahip bir ürün olan Novocem, geniş kullanım alanı ile öne çıkıyor. Dünyanın ilk kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarına sahip olan OYAK Çimento tarafından üretilen kalsine kil, Portland klinkeri ile karşılaştırıldığında yüzde 90’lara ulaşabilen oranda daha düşük karbon ayak izine sahip bir bağlayıcı.

85 ülkeye ihraç ediyor

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan OYAK Çimento ürünlerini, aralarında ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas’ın da bulunduğu 85 ülkeye ihraç ediyor. Üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle öne çıkan şirket, karbon emisyonunun ana kaynağı olan klinker üretim süreçlerinde alternatif yakıt kullanımını yüzde 25 seviyesine çıkarttı. Atık ısıdan enerji üretirken güneş enerjisi projeleriyle dolaylı karbon emisyonu etkilerini azaltan şirket, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük ediyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevre mevzuatı ve idari düzenlemelere uygun şekilde alternatif yakıt ve ham madde kullanımına ağırlık veren şirket, alternatif ham madde kaynakları ve endüstriyel simbiyoz ile doğal kaynak tüketimlerini azaltarak doğaya zararlı atıkları da bertaraf ediyor.