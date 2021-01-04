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OYAK Beton, OYAK Çimento Fabrikaları ile birleşti
OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., hızlı ve karlı büyüme stratejisi çerçevesinde OYAK Beton ile birleşme sağladı. İki şirketin birleşmesi sadeleşme ve verimlilik artışına katkı sağlarken, ortaya çıkan sinerji ile toplam faydanın yükselmesi hedefleniyor.
Ekonomi 04.01.2021, 15:19
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OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., hızlı ve karlı büyüme stratejisi çerçevesinde OYAK Beton ile birleşme sağladı. İki şirketin birleşmesi sadeleşme ve verimlilik artışına katkı sağlarken, ortaya çıkan sinerji ile toplam faydanın yükselmesi hedefleniyor.Halka açık beş çimento şirketini 2020 Mayıs ayında OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. adı altında birleştiren OYAK, OYAK Beton’u da OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. bünyesine dahil etti. Verilen bilgiye göre, ‘Kolaylaştırılmış usulde birleşme’ ile oluşan yeni yapıyla şirketler arasındaki entegrasyonu geliştiren OYAK Çimento, bu birleşme ile hazine ve risk yönetimini de tek çatı altında toplayarak, finansal ve operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirecek.
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