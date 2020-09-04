banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Anne kokusu bebeklerin korkmasını engelliyor
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
Liseye yerleşemeyen öğrencilere yeni hak tanınacak
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu

ÖTV DÜZENLEMESİ KREDİ TALEBİNDE GERİLEME OLUŞTURDU

Ekonomi 04.09.2020, 11:13
2
ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu

Sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi taşıt kredisinde talep azalmasına yol açtı. İnternette taşıt kredisi aramaları geçen haftaya göre yüzde 30 azaldı.

İkinci el araçlarda yaşanan fiyat artışlarından dolayı vatandaş, sıfır araçlara yöneldi. Ancak geçtiğimiz gün yapılan sıfır araçlardaki ÖTV düzenlemesi kredi talebinde gerileme oluşturdu. HangiKredi Genel Müdürü Oray Durmazoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ÖTV’deki düzenlemeler ve faizlerin yukarı çıkması noktasında kredi talebine karşı bir gerileme görüldüğünü söyleyerek, geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma olduğunu kaydetti. Durmazoğlu, bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğine işaret etti. Ancak yılın son çeyreğinde sıfır araç stoklarının oluşmasıyla fiyatların dengeye oturacağını tahmin ettiğini belirten Durmazoğlu, bu süreçte talebin rayına gireceğini vurguladı.

“Şu anda tüm bayilerde sıfır araç stokunda problemler var”

Taşıt kredisiyle ilgili beklentilerin Ağustos ayına çok hızlı girdiğini belirten Durmazoğlu, “Düşük faizli taşıt kredileri ve yerli üretime destek veren kamu paketleri, faizlerin yükselmesiyle hepsinde bir yavaşlama söz konusuydu. Buradaki en kritik nokta, müşteri talep ettiği taşıtın sıfırının stokunu bulabilmesi önem arz ediyor. Şu anda tüm bayilerde sıfır araç stokunda problemler var. Bunun dışında da ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarının üstüne çıktığını söyleyebiliriz. Uygun faiz oranlarıyla birlikte bu fiyatlar çok ciddi bir şekilde sıçradı. Bu durum kredinin düşük olmasıyla birlikte yaşanan bir durumdu. Fakat bugün geldiğimiz noktada hem ÖTV’deki düzenlemeler hem de faizlerin yukarı çıkması noktasında yine talebe karşı bir gerileme gördüğümüzü söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta ÖTV’ye zam geldi. Geçen haftaya kıyasla yüzde 30 civarında taşıt kredisinde daralma var. Bu daralmanın önümüzdeki süreçte devam edeceğini söyleyebilirim. Son çeyrekte sıfır araç stoklarının yeniden gelmesiyle fiyatların dengeye oturarak tekrar talebin rayına girmesini bekleyebiliriz. Ancak bugün baktığımız zaman gerek kredi faizlerin gerekse ÖTV’nin etkisiyle talepte gerileme olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Koronavirüsün ciddi dönemlerindeki kredi başvurularına göre başvurularda yaklaşık yüzde 50 azalma oldu”

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında enflasyonun biraz üzerinde kredilerde büyümelerin söz konusu olduğu dile getiren Durmazoğlu, “Bu yıl sene başından itibaren konut kredisi ve ihtiyaç kredisi hızlı bir giriş yaptı. Pandemi süreciyle birlikte kamu bankalarının çıkardığı kredi paketleriyle daha da bir ivme kazandı. Ağustos başına kadar kredilerde çok ciddi büyümeler oldu. Yüzde 40’ın üzerinde ihtiyaç kredisi, yüzde 40’a yakın konut kredisinde büyümeler oldu. Yıl genelinde böyleydi. Fakat Ağustos ayıyla birlikte faizlerin bankalar tarafından yukarıya çıkartılmasıyla taleplerde nispeten bir gerileme yaşandı. Koronavirüsün ciddi dönemlerindeki kredi başvurularında yaklaşık yüzde 50 azalma oldu” diye konuştu.

“Bir kredi müşterisi hemen hemen ne kadar bir maliyet oluşacağını biliyor”

Durmazoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Şuanda rekabet yüzde 1,20 seviyelerinde. Uzun yıllardır hem konut kredisinde hem de diğer kredilerde de ek maliyetler var. İhtiyaç kredisi aldığınızda size hayat kredisi gibi maliyetler var. Konut kredisi aldığınız zaman hayat sigortası ve DASK gibi ek maliyetler çıkıyor. Burada aslında piyasa oturdu diyebiliriz. Bir kredi müşterisi hemen hemen ne kadar bir maliyet oluşacağını biliyor. Dolayısıyla bunlar ek maliyet olarak değil, kredinin içerisinde bir paket olarak düşünülüyor”.

“Daha çok yatırım odaklı kredi kullanmalarını tavsiye ediyorum”

Kredi kullanacakların krediyi neden kullanacaklarını bilmeleri gerektiğini dile getiren Durmazoğlu, “Konutla ilgili alınan kredinin gelecekte alınan konutun ne kadar artış olacağını hesaplamaları gerekiyor. Çünkü ne alırsa alsın ana parasının üstüne bir faiz yükü binecek. Bununla birlikte bir maliyet oluşuyor. Bu maliyetin getiriye karşılaştırmalarını tavsiye ediyorum. Özel istekleri için ya da hobileri için kredi kullanmak yerine, daha çok yatırım odaklı kredi kullanmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25