OTSO fındık fiyatından memnun
ORDU TİCARET VE SANAYİ ODASI (OTSO) BAŞKANI SERVET ŞAHİN, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN FINDIK FİYATINI MEMNUNİYETLE KARŞILADIKLARINI BELİRTTİ.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
OTSO Başkanı Servet Şahin yaptığı açıklamada, fındık fiyatının bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Fiyatın sadece üreticileri değil, birçok sektörü yakından ilgilendirdiği gibi, bütün meslek gruplarına da kazanç sağlayacağını vurgulayan Şahin, “Geçen sene açıklanan fiyatla bu sene açıklanan fiyat arasında 6-7 TL gibi çok büyük bir fark olduğunu görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki; fındık hak ettiği değere kavuşuyor. Özellikle son iki yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız fındık konusuna el attı. Onun bu konuya el atmasıyla üreticilerin de yüzü gülmeye başladı. Bu fiyat hem iktidar kesimi hem de muhalefet kesimi tarafından sevinçle karşılandı” dedi.
Şahin, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu sezon üreticiler fındıktan daha çok kazanacaktır, üreticiden gelen bu para piyasayı da önemli oranda rahatlatacaktır. Bölgede yakın zamanda fındık hasadına başlanılacaktır. Bu fiyatın ardından üreticilerimiz gönül rahatlığıyla bahçesine girip hasadını yapabilir. Biz sezon içerisinde bu fiyatların burada kalmayarak daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Açıklanan fiyat hem üreticiye hem tüccara, hem de sanayiciye kazandıracaktır. Açıklanan bu fındık fiyatı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”
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