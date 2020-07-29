OTSO fındık fiyatından memnun

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

OTSO Başkanı Servet Şahin yaptığı açıklamada, fındık fiyatının bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti. Fiyatın sadece üreticileri değil, birçok sektörü yakından ilgilendirdiği gibi, bütün meslek gruplarına da kazanç sağlayacağını vurgulayan Şahin, “Geçen sene açıklanan fiyatla bu sene açıklanan fiyat arasında 6-7 TL gibi çok büyük bir fark olduğunu görmekteyiz. Bu da demek oluyor ki; fındık hak ettiği değere kavuşuyor. Özellikle son iki yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız fındık konusuna el attı. Onun bu konuya el atmasıyla üreticilerin de yüzü gülmeye başladı. Bu fiyat hem iktidar kesimi hem de muhalefet kesimi tarafından sevinçle karşılandı” dedi.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu sezon üreticiler fındıktan daha çok kazanacaktır, üreticiden gelen bu para piyasayı da önemli oranda rahatlatacaktır. Bölgede yakın zamanda fındık hasadına başlanılacaktır. Bu fiyatın ardından üreticilerimiz gönül rahatlığıyla bahçesine girip hasadını yapabilir. Biz sezon içerisinde bu fiyatların burada kalmayarak daha da yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Açıklanan fiyat hem üreticiye hem tüccara, hem de sanayiciye kazandıracaktır. Açıklanan bu fındık fiyatı için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”