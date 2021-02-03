OTSO Başkanı Şahin: “Demiryolu projesinde ısrarcıyız”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, demiryolunun hem Ordu hem de bölgenin gelişmesi adına önemli olduğunun altını çizerek, “Demiryolunda ısrarcıyız” dedi.

Demiryolu projesini Ordu-Giresun’a kazandırmak için gayretlerini arttırarak sürdürdüklerini vurgulayan Şahin, bu yatırımın bölgeye kazandırılması için ısrarcı olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Şahin, “Bölgemiz mutlaka demiryolu ile yeni kazanımlara da kavuşacaktır. Bu yüzden bu proje için birlikte hareket ederek ilimize ve bölgemize kazandırmamız gerekmektedir. Ordu hak ettiği yatırımları almak için çaba göstermek zorundadır” diye konuştu.

Samsun’dan Sarp’a kadar uzanan bir demiryolu projesinin hayata geçmesinin bölgeye stratejik, ekonomik, sosyal açıdan büyük avantaj sağlayacağını ve istihdamın önünü açacağını belirten Şahin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Karadeniz’de demiryolu projesinin yeni sektörlerin ortaya doğmasına, yeni ticari ilişkilerin artmasına sebep olacaktır. Demiryolu ulaşımı tamamlandığında Ordu ve bölgede denizyolu ulaşımının mutlaka artacaktır. Demiryollarının yapımı ile birlikte deniz yollarını da kullanacağız.”

Şahin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Demiryolu ile birlikte ürettiğimiz ürünleri daha rahat pazarlayabileceğiz. Türkiye fındığını üçte birini ilimizde üretiyoruz, önemli miktarda, bal, kivi üretiyoruz. Bölgemize kazandırılacak demiryolu Ürünlerimizin pazarlanması ve taşıması adına avantaj sağlayacak, yüz güldürecek, ekonomik anlamda bölgemizi kalkındıracaktır. Demiryolu ulaşımının diğer ulaşım araçları içerisinde daha ucuz, ekonomik ve konforlu olduğuna kabul etmek gerek. Karadeniz-Akdeniz yolu tamamlandığında ilimizin ve bölgemizin bu yola daha çok ihtiyacı olacaktır. Demiryolu ilimiz ve bölgemiz için önemli bir projedir. Bizler bu projenin kazandırılması için elimizden geleni yapmalıyız.”