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Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu

Türkiye ihracatının 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verileri baz alınarak yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında toplam 25,5 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv firmalarının zirvesinde 2019 yılında olduğu gibi yine Ford Otomotiv yer aldı. İlk üçün de değişmediği sıralamada, ikinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu.

Ekonomi 07.02.2021, 16:21 07.02.2021, 16:29
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Otomotivde 2020 yılının ihracat şampiyonları belli oldu

OİB verilerine göre otomotiv sektörünün 2021 yılının ilk ayındaki ihracatı ise bir önceki seneye göre yüzde 5,5 düşüşle 2,3 milyar dolar oldu. Binek otomobillerde yüzde 20, otobüs-

midibüs-minibüs ürün grubunda yüzde 66 gerileme yaşanırken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 28,5 oranında arttı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Firmalarımız pandemi nedeniyle hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olan 2020’de ihracatta çok ciddi düşüşler yaşadı. Buna rağmen

hedeflerimizden vazgeçmedik. Göstermiş oldukları üstün gayretle, revize ettiğimiz hedefi de geçen tüm firmalarımıza teşekkür eder, örnek başarılarından dolayı kendilerini kutlarım.

Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının özellikle ilk çeyreği de zorlu geçecek gözüküyor. Bununla birlikte gerek ana gerekse tedarik sanayi açısından güçlü altyapımızla

değişen ticaret dengelerinde avantajlı konumumuzu sürdüreceğimize ve büyümeyi kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz.”

Türkiye ihracatının 15 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv endüstrisinde 2020 yılının şampiyon firmaları belli oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye

İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında en fazla ihracat yapan otomotiv firmaları sıralamasında ilk üç değişmedi. Toplam 25,5 milyar dolar ihracat

gerçekleştiren otomotiv firmaları arasında zirvede 2019 yılında olduğu gibi yine Ford Otomotiv yer aldı. İkinci Toyota, üçüncü ise Oyak-Renault oldu. İlk üç şirketi sıralasıyla Tofaş, Kibar Dış

Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, TGS Dış Ticaret, Man Truck & Bus takip etti. Otomotiv endüstrisi, pandeminin etkisinin devam ettiği 2021 yılı ocak ayında ise bir önceki senenin

aynı dönemine göre yüzde 5,5 düşüşle 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Endüstrinin Türkiye  ihracatından aldığı pay ise yüzde 16,8 oldu. OİB verilerine göre ocak ayında binek otomobiller ürün

grubu ihracatında yüzde 20, otobüs-midibüs-minibüs ürün grubunda yüzde 66 gerileme yaşanırken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 28,5 oranında arttı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2020 yılının otomotiv şampiyonlarını tebrik ederek “Firmalarımız, pandemi nedeniyle hem Türkiye hem de dünya için zor bir yıl olan 2020’de ihracatta

çok ciddi düşüşler yaşadı. Buna rağmen hedeflerimizden vazgeçmedik. Göstermiş oldukları üstün gayretle revize ettiğimiz hedefi de geçen tüm firmalarımıza teşekkür eder, örnek başarılarından

dolayı kendilerini kutlarım. Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle 2021 yılının özellikle ilk  çeyreği de zorlu geçecek gözüküyor. Bununla birlikte gerek ana gerekse tedarik sanayi açısından

güçlü altyapımızla değişen ticaret dengelerinde avantajlı konumumuzu sürdüreceğimize ve büyümeyi kalıcı hale getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Tedarik endüstrisinde yüzde 4 artış 

Ürün grupları bazında ocakta Tedarik Endüstrisi ihracatı %4 artarak 890 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı %20 azalarak 824 milyon dolar oldu. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı %28,5 artarak 427 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise %66 düşerek 46 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya %8 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya’ya %21, İspanya’ya %43, ABD ve Polonya’ya %17’şer ve Rusya’ya %16 ihracat artışı, Romanya’ya %40 ve Slovenya’ya %55 ise ihracat düşüşü yaşandı.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya %5, Polonya’ya %12, İsveç’e %51 ihracat artışı görülürken, İtalya’ya %13, Almanya’ya %26, İspanya’ya %29, Birleşik Krallık’a %60 ve

Belçika’ya %37 düşüş yaşandı. Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a %38, önemli pazarlardan Fransa’ya %64, İtalya’ya %32, Belçika’ya %24, ABD ve Danimarka’ya çok yüksek oranlarda artış yaşanırken, İspanya’ya %55, Hollanda’ya %90 düşüş görüldü. Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya %54,

Almanya %79 düşüş görülürken, Gürcistan’a yüksek oranlı artış yaşandı. Fransa’ya ihracatta yüzde 10 artış Endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya yüzde 5,5 gerileme ile 321 milyon dolarlık ihracat  yapılırken, Fransa’ya yüzde 10 artışla 305 milyon dolar, İtalya’ya da %0,4 azalışla 214 milyon USD ihracat gerçekleştirildi. Yine önemli pazarlardan Polonya’ya %28, ABD’ye %34, İsveç’e %20,

İrlanda’ya %33 ihracat artışı görülürken, Birleşik Krallık’a %18, İspanya’ya %13, Slovenya’ya %17 Romanya’ya %49, Slovenya’ya %37 ve İsrail’e %42 düşüş yaşandı. ABD’ye yönelik artışta

eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatındaki artış etkili oldu. AB’ye ihracat yüzde 5 azaldı Ülke grubu bazında ihracattan yüzde 69 pay alan Avrupa Birliği Ülkelerine yüzde 5 azalışla 1

milyar 567 milyon USD ihracat yapıldı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine %21 ihracat artışı, Ortadoğu Ülkelerine %28 düşüş görüldü. 

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