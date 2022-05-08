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Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 11,5 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti.

Ekonomi 08.05.2022, 11:36
Otomotiv ihracatı nisanda yüzde 11,5 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti.

OİB yetkilisi, “Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşarak otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik. İlk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu” dedi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış ile 2,7 milyar dolar oldu. Aylık bazda bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektörde, alt ürün gruplarından eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve otobüs midibüs minibüs ürün gruplarında çift haneli artış kaydedildi. Ülkeler arasında ise ABD, Slovenya ve İsrail’e yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün aldığı pay ise yüzde 11,7 oldu.

OİB yetkilisi, “Dünya ticaretinde olumsuz gelişmelerin yaşandığı ve büyümeye dair negatif yönde tahminlerin yapıldığı bir dönemden geçiyoruz. Böylesine bir dönemde nisan ayı performansımızla bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaşmayı başardık ve otomotivde dünyanın güçlü ve güvenilir üretim üssü olduğumuzu bir kez daha gözler önüne serdik” dedi. Nisan ayında Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan sektörün bu yılın ilk dört ayında parite kaynaklı yaşadığı kayba da dikkat çeken OİB yetkilisi, “Bu yılın ocak-nisan döneminde Euro / Dolar paritesi kaynaklı 700 milyon dolarlık ihracat kaybımız oluştu. Buna rağmen ilk dört ayda otomotiv endüstrisi ihracatımız yüzde 0,4 artışla 10,2 milyar dolar oldu. İlk dört aydaki ortalama aylık ihracatımız ise 2,55 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 9,5 arttı

Nisanda en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 9,5 artarak 1 milyar 151 milyon olurken, Binek otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 807 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 54 artarak 462 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı da yüzde 21,5 artarak 100 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 5 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 85, Polonya’ya yüzde 14, Belçika’ya yüzde 15, Fas’a yüzde 70 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 41, İtalya’ya yüzde 10, Slovenya’ya yüzde 68, Mısır’a yüzde 38 ihracat düşüşü görüldü.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 53, İtalya’ya yüzde 30, Almanya’ya yüzde 55, Belçika’ya yüzde 32, ABD’ye yüzde 43, Mısır’a yüzde 51, Fas’a yüzde 62 ihracat düşüşü görülürken, Birleşik Krallık’a yüzde 92, İspanya’ya yüzde 46, Polonya’ya yüzde 67, İsrail’e yüzde 90, Slovenya’ya yüzde 130 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda Slovenya’ya yüzde 248, ABD’ye yüzde 348, İtalya’ya yüzde 112, Fransa’ya yüzde 93, Belçika’ya yüzde 39 ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 37 ihracat düşüşü yaşandı.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa’ya yüzde 96, yine önemli pazarlardan Almanya’ya yüzde 22, Azerbaycan’a çok yüksek oranlı ihracat artışı, Macaristan’a yüzde 96 ihracat düşüşü görüldü.

Diğer ürün grupları arasında yer alan Çekiciler ihracatı ise yüzde 71,5 artarak 181 milyon dolar oldu.

Almanya’ya ihracat yüzde 5 azaldı

Ülke bazında en büyük pazar olan Almanya’ya ihracat yüzde 5 azalarak 396 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar Birleşik Krallık’a yüzde 17 artışla 258 milyon dolar ihracat yapılırken, üçüncü büyük Pazar Fransa’ya ise yüzde 18 azalışla 253 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan İspanya’ya yüzde 37, ABD’ye yüzde 92, Polonya’ya yüzde 29, Slovenya’ya yüzde 95, İsrail’e yüzde 50, Romanya’ya yüzde 20 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 49, Mısır’a yüzde 47, Macaristan’a yüzde 27 ihracat düşüşü yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 7 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine nisanda ihracat yüzde 7 artışla 1 milyar 781 milyon dolar olurken, AB Ülkeleri ihracattan yüzde 65 pay aldı. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 87, Ortadoğu ülkelerine yüzde 40, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 21 ihracat artışı görüldü.

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