Otomotiv ihracatı mayısta 1 milyar 203 milyon dolar oldu

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: “Mayıs ayında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle işgünü sayısının dört gün az olması da ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Bununla birlikte nisan ayında bıraktığımız aylık bazda ihracat liderliğini mayısta geri aldık” dedi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, Covid-19 salgınının etkisinin sürdüğü mayıs ayında nisan ayına göre daha iyi bir performans sergiledi ancak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 56 düştü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, sektör ihracatı mayısta 1 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün ihracat payı da yüzde 12 oldu. Sektörün yılın ilk beş ayındaki ihracatı ise yüzde 33 düşüşle 8,8 milyar dolar olarak kayda geçti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Mayıs ayında Ramazan Bayramı tatili nedeniyle işgünüsayısının dört gün az olması da ihracat rakamlarına olumsuz yansıdı. Bununla birlikte nisan ayında bıraktığımız aylık bazda ihracat liderliğini mayıs ayında geri aldık” dedi.

Ürün gruplarındaki düşüşler yüzde 50’nin üzerinde

Mayıs ayında binek otomobil ihracatı yüzde 52 azalarak 474 milyon dolar olurken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 57 düşüşle 451 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 63 kayıpla 145 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 64 düşüşle 73,5 milyon dolar oldu. Tedarik endüstrisinin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracatta yüzde 60 azalma görülürken, yine önemli pazarlardan Romanya’ya yüzde 56, İtalya’ya yüzde 60, Fransa’ya yüzde 71, Rusya’ya yüzde 51, Birleşik Krallık’a yüzde 76 ve ABD’ye de yüzde 72 ihracat düşüşü görüldü. Mayısta binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 46, Almanya’ya yüzde 33, İtalya’ya yüzde 87, Birleşik Krallık’a yüzde 47, İspanya’ya yüzde 55 ihracat düşüşü yaşandı. Binek otomobillerde Slovenya ve Belçika’ya ihracat yüzde 6’şar arttı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ise Almanya’ya yüzde 84, İtalya’ya yüzde 71, Birleşik Krallık’a yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 46 ve Fransa’ya yüzde 57 ihracat düşüşü görüldü. Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya yüzde 73, Almanya’ya yüzde 47, İtalya’ya yüzde 92 ve Romanya’ya yüzde 91 ihracat düşüşü görüldü.

Almanya’ya ihracat yüzde 57 geriledi

Endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracat mayısta yüzde 57 gerileyerek 182 milyon dolar olurken, ikinci büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 55 düşüşle 144 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 53,5 azalışla 81 milyon dolar ihracat yapıldı. Yine önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 76, İspanya ve Romanya’ya yüzde 56’şar, Polonya’ya yüzde 55, Hollanda’ya yüzde 52, ABD’ye yüzde 81 ihracat düşüşü yaşandı.

AB’ye ihracat yüzde 55 düştüÜlke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkeleri’ne ihracat mayısta yüzde 55 düşüşle 925 milyon dolar oldu. AB Ülkelerinin sektörün toplam ihracatından aldığı pay yüzde 76,9 olarak gerçekleşti. Geçen ay Afrika Ülkelerine ise yüzde 66, Ortadoğu Ülkelerine de 53 ihracat düşüşü yaşandı.