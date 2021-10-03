Otomotiv ihracatı eylülde 2,5 milyar dolar oldu

Otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı yüzde 5 düşüşle 2,5 milyar dolar oldu. Ocak-Eylül 2021 dönemi ihracatı ise yüzde 24 artışla 21,3 milyar dolar olan sektör, Türkiye ihracatında da yine ilk sırada yer aldı.

Türkiye ekonomisinin 15 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotivde yılın son çeyreğine girerken aylık bazda düşüş yaşandı. Otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı yüzde 5 düşüşle 2,5 milyar dolar oldu. Bununla birlikte yılın ilk dokuz ayı olan Ocak-Eylül 2021 döneminde otomotiv ihracatı yüzde 24 artışla 21,3 milyar dolar oldu. Bu yılın ilk dokuz ayındaki aylık ihracat ortalaması 2,36 milyar dolar olan sektör, Türkiye ihracatında da yine ilk sırada yer aldı.

Küresel çapta etkili olan yarı iletken çip krizi sebebiyle motorlu araç üretiminde yaşanan kesintiler, otomotiv ihracatına olumsuz yansımaya devam ediyor. Binek otomobiller ve otobüs-midibüs-minibüs ihracatında çift haneli düşüş yaşarken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı çift haneli arttı. Birleşik Krallık, otomotivde en büyük ihracat pazarı olan Almanya’yı bu yıl ilk kez geçen ülke olarak ilk sıraya yükseldi. Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 20 arttı. ABD ve Rusya’ya da çift haneli ihracat artışı sürdü.

Eylül ayında tedarik endüstrisi ihracatı yine en büyük ürün grubu oldu. Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7 artarak 1 milyar 48 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 29 azalarak 642 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 17 artarak 570 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26 azalarak 118 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 3 artış görülürken, yine önemli pazarlardan ABD’ye yüzde 30, Rusya’ya yüzde 62, Polonya’ya yüzde 16, Belçika’ya yüzde 24, Hollanda’ya yüzde 27 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 11, Romanya’ya yüzde 65, Slovenya’ya yüzde 38 ihracat düşüşü görüldü.

Eylülde binek otomobillerde önemli pazarlar olan Fransa’ya yüzde 46, Birleşik Krallık’a yüzde 54, İtalya’ya yüzde 25, İsrail’e yüzde 49, Polonya’ya yüzde 64, Mısır’a yüzde 42, ABD’ye yüzde 55 ihracat düşüşü, diğer yandan İspanya’ya ise yüzde 37, Almanya’ya da yüzde 14 ihracat artışı yaşandı.

Eylül ayında Birleşik Krallık, otomotivde ülke bazında en büyük ihracat pazarı olan Almanya’yı geride bırakarak en fazla ihracat yapılan ülke konumuna yükseldi. Birleşik Krallık’a yüzde 20 artışla 338 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya’ya ise yüzde 5 düşüşle 319 milyon dolar ihracat yapılırken, üçüncü büyük pazar Fransa’ya olan ihracat da yüzde 34 azalarak 200 milyon dolar oldu. Eylülde İtalya’ya yüzde 23, Polonya’ya yüzde 34, İsrail’e yüzde 31 Romanya’ya yüzde 51, Hollanda’ya yüzde 12, Mısır’a yüzde 23 ihracat düşüşü yaşanırken, ABD’ye ise yüzde 23, Rusya’ya yüzde 74, Danimarka’ya yüzde 53, Portekiz’e yüzde 64 ihracat artışı görüldü.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat eylülde yüzde 16 azalarak 1 milyar 445 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin ihracattan aldığı pay yüzde 59 oldu. Eylülde diğer Avrupa ülkelerine ihracat yüzde 21, Bağımsız Devletler Topluluğuna yüzde 43, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 20,5 ihracat artışı görüldü.