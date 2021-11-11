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Otokoç Otomotiv alanında çevik dönüşümü başlatan ilk organizasyon oldu

-Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici:- "Otokoç Otomotiv olarak bu yıl çevik dönüşüm sürecimizi “İçimizdeki Çevik” adıyla markalaştırırken bu dönüşümü mümkün kılacak odak alanlarımızı da net şekilde ortaya koyduk"

Ekonomi 11.11.2021, 10:35
Otokoç Otomotiv alanında çevik dönüşümü başlatan ilk organizasyon oldu

İSTANBUL(AA) - Kurumsal ölçekte çeviklik hayaliyle çıktığı dönüşüm yolculuğunu, “İçimizdeki Çevik” adıyla markalaştıran Otokoç Otomotiv, şirketin mevcut durumunu, varış noktasını ve bu noktaya giden stratejisini hazırladı.

Otokoç Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, kapsamlı dönüşümün 4 ana odağını ele almak için İçimizdeki Çevik Hub takımları dört alanda oluşturuldu; "Organizasyon Tasarım Takımı, Kültür ve Liderlik Takımı, Çevik Koçlar Takımı, İnsan Kaynakları Süreçleri ve Çalışan Deneyimi Takımı." Çevik dönüşüm yolculuğunun şirket içi lansmanı gerçekleştirildi. İlk pilot takım oluşturuldu ve hub (yönetişim) takımlarıyla birlikte eğitim ve hizalanmanın ardından çevik çalışmaya başladılar.

Çevik dönüşüm vizyonuna ulaşmış bir Otokoç Otomotiv neye benzer sorusuna yanıt vermek için “Nasıl Bir Otokoç’tan Nasıl Bir Otokoç’a?” tanımı hazırlandı. Müşteriler, işleyiş ve davranışlar olmak üzere 3 ana başlıkta bugün ve gelecek arasındaki fark ortaya konuldu. Ortaya konulan tablo, organizasyonda dönüşüm için farkındalık ve istek yarattı.

Çevik dönüşümünü kurgulayan şirketin bu çerçevedeki ilk odak alanları ise şu şekilde belirlendi:

"Çevik dönüşümde organizasyonun lokomotifi olacak çevik dönüşüm yönetişimini kurmak ve sürdürülebilir kılmak. Çok boyutlu şekilde çevik olan bir şirketin temellerini atmak. Çevik dönüşüm pilotları ile geleceğe uyumlanabilecek bir kültür ve organizasyonu sağlamak. Şirket liderlerinin tek vücut olarak inandığı, çalışanların sahiplendiği bir çevik dönüşüm vizyonu oluşturmak ve organizasyona yaymak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, çevik dönüşümün kendileri için her şeyden önce kültürel bir değişim olduğunu, otonomiyi yayarak hiyerarşiden uzaklaşmayı mümkün kılarken bir yandan da müşteriyi merkeze alan bir çalışma felsefesini temsil ettiğini belirtti.

Ekici şöyle devam etti:

"Yalnızca köklü bir şirket olmak günümüzün hızla dönüşen dünyasında kalıcı başarının teminatı olmak için yeterli değil. Teknolojiyle birlikte müşteri ihtiyaçları değişirken ürün ve hizmet ömürleri de kısalıyor. Bu nedenle çeviklik ve yaşanan değişime aynı hızda cevap verebilecek adaptasyon becerilerini geliştirmek, gelecekte var olabilmek isteyen kurumlar açısından yaşamsal önem taşıyor.

Otokoç Otomotiv olarak faaliyet alanımız açısından müşteriye en yakın şirketlerden biri konumundayız. Geleceği daha fazla düşünen, daha adapte ve hızlı, otoriterliğin ve alışılmış liderliğin dışına çıkarak liderlik tanımını değiştirerek, egoları bir kenara bırakarak var olan potansiyeli ve istekliliği ortaya çıkartan, böylelikle iyi fikirlerin sahadan gelmesinin önünü açan bir kültürü ve değer odaklı bir organizasyon tasarımını temel alan kapsamlı dönüşümle, deneyimimizi çeviklikle buluşturacak yolculuğumuzu hayata geçirmek için yola koyulduk."

Alanında çevik dönüşüm yolculuğunu başlatan ilk satış organizasyonu olduklarını vurgulayan Ekici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otokoç Otomotiv olarak bu yıl çevik dönüşüm sürecimizi “İçimizdeki Çevik” adıyla markalaştırırken bu dönüşümü mümkün kılacak odak alanlarımızı da net şekilde ortaya koyduk. İki konuya çok önem vererek ilerliyoruz; attığımız her adımın şeffaflaştırılması ve ortak akılla geliştirilmesi. Şirketimizin kuruluşundan bu yana süregelen şeffaflık anlayışımızı çalışanlarımız, müşterilerimiz, paydaşlarımız ve sorumlu olduğumuz tüm kişi ve kuruluşlar nezdinde devam ettirerek süreçlerimizin daha sağlıklı devam etmesini ve bu anlayışın herkes tarafından tüm iş yapış biçimlerimizde benimsenmesini sağlama adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

#Otokoç Otomotiv
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