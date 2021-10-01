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Otogaza 71 kuruşluk zam

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk fiyat artışı getirildi.

Ekonomi 01.10.2021, 16:36
Otogaza 71 kuruşluk zam

Otogaza bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruşluk fiyat artışı getirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde otogazda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 71 kuruşluk artış gerçekleşti.

Artışın ardından otogaz fiyatı İstanbul’da ortalama 5,95 liraya, Ankara’da 6,03 liraya ve İzmir’de 6,05 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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